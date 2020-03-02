В столице состоялась презентация нового проекта Русланы: допремьерный показ уникального музыкального видео «МИ ВІТЕР/WE ARE WIND» и презентация мини-альбома! (ФОТО+ВИДЕО)

В "самый особенный день высокосной зимы", 29 февраля 2020 в Украине в Киеве, состоялась презентация нового проекта Русланы: допремьерный показ уникального музыкального видео "МИ ВІТЕР/WE ARE WIND" и презентация мини-альбома (4 песни) с одноимённым названием, певицы и Амбассадора возобновляемой энергии в мире – Русланы (Лыжичко).



Как наполнить музыку чистой энергией, а чистой энергии подарить популярность?

Как сделать Чистую энергию понятной и популярной для людей во всем Мире?

Такую цель поставила и успешно реализовывает певица Руслана.

Поддержать певицу пришли ее друзья и коллеги, как из шоу-бизнеса и сферы возобновляемой энергетики, так и из многих других сфер и направлений. Был большой интерес и ажиотаж к событию, в зале "яблоку негде было упасть" от количества вип-персон и журналистов. Среди присутствующих были представители индустрии возобновляемой энергетики – Александр Домбровский, Андрей Конеченков, Виктор Куртев, главы ассоциаций и крупных предприятий, академики, представители депутатского и дипломатического корпуса, правительства и общественных движений, а также коллеги Русланы по сцене: Валерий Харчишин ("Друга ріка"), Олег Михайлюта (Фагот "ТНМК"), Vlad Darwin (Влад Дарвин), Игорь Кондратюк, Екатерина Осадчая, Светлана Кузьменко (супруга Андрея Кузьменко "Скрябина"), Соломия Витвицкая и еще много известных персон и журналистов самых разных по формату изданий. Такой многогранной и бурной аудитории не ожидала сама Руслана и была удивлена, как людей может объединить идея чистого будущего.

"Я презентовала чистую энергию. Я презентовала проект, который так и называется "Live on clean energy".

Это название имеет двойное значение: как в контексте жизни каждого человека, так и в контексте будущего шоу, которое я готовлю на чистой энергии.

Мне была приятна бурная реакция присутствующих. Я услышала большое количество восхищенных отзывов про мой новый проект!



Мы показали прогрессивное и сверх инновационное, достаточно амбициозное видение завтрашнего дня. Мы видим будущее всего человечества на чистой энергии и свою жизнь на чистой энергии.

Со своей стороны я призвала и заявила, что музыка, которую я презентовала, уже сделана на чистой энергии.



Ветряк, на который я поднялась, чтобы снять свое видео – это уже сцена.

Как певица, я использую микрофон на сцене для того, чтобы призвать человечество переходить на чистую энергию.



Свое место в этой жизни я нашла. И выбрала это своим кредо. Все, что я делала до этого, является логичным путем к этой точке и к этому месседжу, к этой важной миссии.

Сегодня сцену, микрофон и свою деятельность я рассматриваю как призвание для популяризации чистой энергии через поп-культуру, создание новой культуры энергии, которую мы назвали "Art of Energy" – создание энергии сердцем.

Это понятие намного шире и глубже чем просто технологии или алгоритмы, это философия, это внутренняя вселенная человека и необъятные горизонты будущего" – прокомментировала Руслана.

На большом экране кинотеатра "Оскар" для журналистов состоялся допремьерный показ новой видео работу Руслані на песню Русланы "Ми Вітер", в кинематографическом качестве (4К) и с объёмным звучанием (dolby digital 5.1).. Это, без преувеличения, уникальная работа, снималась на 3,5 МВт-ном ветряке в Херсонской области на Новотроицкой станции компании "Виндкрафт Украина" и создана на срезе поп-музыки и социальной футуристики.

Руслана танцевала и создавала динамичный перформанс на башне ветрогенератора на высоте 120 метров над уровнем моря на восходе солнца. Оригинальная пластика певицы и невероятные виды, смиксованы с дополненной реальностью, даже при просмотре вызывают легкое головокружение.

Также Руслана показала кадры бекстейджа, как снимали клип "Ми вітер"!

Смотрите онлайн уникальные кадры со съемок клипа "Ми вітер" и фото с презентации Русланы:





Большая премьера клипа "Ми вітер" состоится 5 марта на музыкальных каналах и на официальном YouTube-канале Русланы!

После допремьерного показа в кинотеатре, под бурные овации журналистов, Руслана пригласила гостей в гольф-клуб "Cosmos Golf", где состоялся перформанс артистки.

Певица появилась на сцене в стильном белом платье, которое подчеркнуло невероятную физическую форму Русланы, и одновременно объединило женственность и неудержимую энергию ветра.

По формату событие Русланы, которое в экстра день зимы, 29 февраля, прошло в столичном клубе "Cosmos Golf", нельзя назвать просто презентацией. Это было по-настоящему нечто большее – презентация нового образа и символа будущего, что даст человеку нескончаемую энергию и свободу.

Руслана со своими музыкантами представила изысканной публике live нового мини-альбома в поп-этно стиле "Ми Вітер" - 4 песни вместе с одноименным заглавным синглом, созданным на чистой энергии ветра.

На протяжении "часа чистой энергии" на экранах демонстрировались эксклюзивные видеоработы с элементами футуристики и поп-арта, посвященные переходу человечества на новую культуру Энергии и Будущего.

"Что дальше? Продолжать делать музыку на чистой энергии и снимать особенные видео, которые будут максимально зрелищными, эффектными и будут привлекать внимание человечества к данной теме и проблематике. Мы полностью отказываемся от формата простых социальных видео и максимально переходим на стиль поп-арт культуры" - дополнила Руслана.

Смотрите эксклюзивные кадры с презентации:





Напомним, что уже 5 марта состоится всемирная премьера клипа "Ми вітер" в двух версиях — украинской и английской!