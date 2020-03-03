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Допуск военных из-за бугра в Украину и Зеленский в Раде: каким будет этот вторник

Сегодня состоится сессия ВРУ, на которой нардепы продолжат рассматривать законопроект об открытии рынка земли, а президент Украины Владимир Зеленский намерен присутствовать на заседании фракции "Слуга народа"

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Допуск военных из-за бугра в Украину и Зеленский в Раде: каким будет этот вторник

Рада. Сегодня состоится сессия ВРУ, на которой нардепы продолжат рассматривать во втором чтении законопроект об открытии рынка земли. Чтобы включить в повестку дня и принятие решения Раде предложили одобрить решение президента Украины о том, чтобы допустить подразделения вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. 

Кроме того, во втором чтении парламентарии рассмотрят проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Заседание с президентом. Сегодня в 9:00 состоится заседании фракции "Слуга народа", в котором может принять участие президент Украины Владимир Зеленский. Планируется, что нардепы и президент обсудят кадровые вопросы Кабинета министров, а также другие вопросы повестки дня внеочередного заседания Рады.

Праздники. 3 марта - Всемирный день дикой природы, Всемирный день писателя, а также Международный день охраны здоровья уха и слуха. Именинники этого дня – Архип, Богдан, Дмитрий  и Евгений. Также не забудьте поздравить Макара, Максима, Никиту, Федора и Федота.


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Источник: https://comments.ua/
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