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"Судный день" для Гончарука и Ко: какой будет эта среда

Сегодня, 4 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Украины Владимира Зеленского

сегодня, 07:00
Автор:

• Елена Волкова

"Судный день" для Гончарука и Ко: какой будет эта среда

Судьба министров. Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Несмотря на то, что анонсировали его еще в пятницу, точные причины экстренного созыва нардепов все еще неизвестны. Тогда же, 28 февраля, начали распространяться слухи и догадки, почему Зеленский решил провести внеочередное заседание. Первой темой, которую растиражировали СМИ, стало возможное  увольнение Алексея Гончарука и других министров и прочие кадровые ротации.

Визит Шампаня. В Украину 4 марта должен прилететь министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, который планирует пробыть в Киеве до конца недели. На повестке дня – встреча с топ-чиновниками страны, отношения между двумя государствами, война на Донбассе, а также экономические и демократические реформы в Украине.

Коронавирус. Представители Чехии, Польши, Словакии и Венгрии сегодня устроят экстренную встречу, чтобы обсудить меры борьбы с возможной эпидемией коронавируса в этих странах. В МИД этих государств обеспокоены смертельным коронавирусом, который уже активно распространяется по Европе. Вчера первый случай инфицирования китайской болезнью зафиксировали в Украине.


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