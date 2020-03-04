«Укрзализныця» вводит полицейское сопровождение в поездах: на каких маршрутах оно будет работать

С сегодняшнего дня в Украине полицейские будут сопровождать пассажирские поезда дальнего следования. О нововведениях сообщается на сайте "Укрзализныци".

Так, компания совместно с Национальной полицией Украины запустила пилотный проект, чтобы улучшить уровень безопасности во время поездок. Пока полиция будет курсировать на маршрутах пассажирских поездов № 122/121 "Николаев - Киев - Ровно" и № 24/23 "Одесса - Москва". Ведь именно на этих маршрутах фиксируют наибольшее количество правонарушений.

Отмечается, что за 21-27 февраля полицейские составили 27 административных постановлений в поездах: 2 из них – за запрет курения и употребления алкогольных напитков, еще 25 – устные предупреждения. А 27 февраля в поезде "Одессы - Москва" правоохранителям удалось предупредить ограбление пассажира, злоумышленник был задержан.

Добавим, что для улучшения безопасности в поездах "Укрзализныця" и Нацполиция планируют в дальнейшем усилить полицейскими конвоями еще и другие маршруты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Укрзализныци" рассказали, когда подорожают билеты на поезда. В компании напоминают, что последний раз тарифы на железнодорожные перевозки в нашей стране повышали в 2018 году.

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