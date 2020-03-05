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Зеленский "выпустит" на волю "уханьцев", а нардепы решат судьбу Рябошапки: каким будет этот четверг

Сегодня в Новые Санжары, где заканчивается карантин для наших “уханьцев”, прилетит президент Владимир Зеленский, а нардепы соберутся на еще одну внеочередную сессию, где будут голосовать за увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки

сегодня, 07:00
Автор:

• Елена Волкова

Зеленский "выпустит" на волю "уханьцев", а нардепы решат судьбу Рябошапки: каким будет этот четверг

На волю. Сегодня, 5 марта, заканчивается карантин для украинских и иностранных “уханьцев”, эвакуированных из Китая две недели назад. В Новые Санжары Полтавской области, где сейчас в обсервации пребывает почти 90 человек, отправится президент Украины Владимир Зеленский. Программу и время его визита к изолированным людям пока не раскрывают.

Переговоры лидеров Турции и РФ. В Москве состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и  Реджепа Тайипа Эрдогана. Последний прибудет в РФ в рамках рабочего визита в связи с обострением ситуации в Идлибе. 1 марта армия Сирии сбила беспилотник Турции, которая, в свою очередь, уничтожила два сирийских самолета Су-24. 

Кадровые ротации продолжаются. После вчерашней внеочередной сессии Верховной Рады, инициированной президентом, на сегодняшний вечер намечена еще одна. Первым делом, утром избранники народа рассмотрят изменения в Уголовный кодекс Украины, а также в различные статьи Конституции. После, в 18:30, нардепы вновь соберутся в сессионном зале: планируется, что будут голосовать за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки, которому накануне выразили недоверие.


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Источник: comments.ua
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