Зеленский "выпустит" на волю "уханьцев", а нардепы решат судьбу Рябошапки: каким будет этот четверг

На волю. Сегодня, 5 марта, заканчивается карантин для украинских и иностранных “уханьцев”, эвакуированных из Китая две недели назад. В Новые Санжары Полтавской области, где сейчас в обсервации пребывает почти 90 человек, отправится президент Украины Владимир Зеленский. Программу и время его визита к изолированным людям пока не раскрывают.

Переговоры лидеров Турции и РФ. В Москве состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Последний прибудет в РФ в рамках рабочего визита в связи с обострением ситуации в Идлибе. 1 марта армия Сирии сбила беспилотник Турции, которая, в свою очередь, уничтожила два сирийских самолета Су-24.

Кадровые ротации продолжаются. После вчерашней внеочередной сессии Верховной Рады, инициированной президентом, на сегодняшний вечер намечена еще одна. Первым делом, утром избранники народа рассмотрят изменения в Уголовный кодекс Украины, а также в различные статьи Конституции. После, в 18:30, нардепы вновь соберутся в сессионном зале: планируется, что будут голосовать за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки, которому накануне выразили недоверие.

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