Топ-5 новостей, которые вы могли пропустить

От коронавируса в Китае умер пациент, которого ранее удалось вылечить

Впервые 36-летний мужчина попал в больницу 12 февраля. Состояние его не было тяжелым и через две недели врачи отпустили его домой. Однако, вскоре состояние пациента резко ухудшилось. Выздоровев один раз от коронавируса Covid-19, он подхватил инфекцию снова. И в этот раз она была беспощадной. Ли Лян умер от дыхательной недостаточности, спровоцированной коронавирусом, пишет South China Morning Post. Это не первый случай повторного заражения коронавирусом в Китае. Теперь больным, прежде чем выписать, будут проводить тесты на антитела.

Количество инфицированных коронавирусом превысило 95 тысяч

Центр системных исследований и инженеринга обновил данные по количеству инфицированных коронавирусом в мире. Цифра приближается к 100 тысячам. По состоянию 5:50 четверга общее число заболевших в мире составляет - 95 411. Из них умерли - 3285. Почти все из-за атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом Covid-19. Более стремительно растет число тех, кому удалось выздороветь. Сейчас их 53 255 человек, то есть, более половины ранее инфицированных уже здоровы и покинули больницы. Наиболее быстро коронавирус сейчас распространяется в Южной Корее, Италии и Иране.

Министр иностранных дел Литвы поздравил с назначением новое правительство Украины

Одним из первых среди иностранных политиков новый украинский Кабмин поздравил с назначение министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. Прежде всего, своих коллег - новоиспеченного главу МИД Дмитрия Кулебу и вице-премьера по евроинтеграции Вадима Пристайка. Оба, напомним, были в старом составе правительства и, фактически, просто поменялись должностями.

В своем Twitter Линкявичус написал: "Благодарю Вас, Вадим Пристайко, за дружбу во время Вашего пребывания в должности министра иностранных дел Украины, с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с вами в новом качестве. Поздравляем Дмитрия Кулебу, продолжим укреплять литовско-украинские связи по всем направлениям".

Трамп поздравил Байдена с триумфом во время "супервторника"

Ни для кого не секрет, что нынешний президент США Дональд Трамп считает бывшего вице-президента Джо Байдена одним из главных конкурентов на предстоящих выборах. Однако, это не помешало ему поздравить оппонента с триумфом на праймериз. Об этом сообщает AFP. "Это невероятное возвращение", сказал Трамп. Джо Байден лидировал в большинстве штатов, где накануне состоялись праймериз, то есть предварительные выборы. Это позволило ему снова стать главным кандидатом в президенты от демократической партии. Среди республиканцев лидерские позиции все также удерживает нынешний глава Белого дома - Дональд Трамп.

Американцы представили миру самовосстанавливающиеся автомобильные покрышки

Им не страшны ни порезы, ни проколы. По системы трубок в протектор поступает специальная смесь, которая устраняет любые повреждения, даже, самые глубокие. Состав хранится в особых сменных баллонах, расположенных в ступице колеса. Его нужно менять в зависимости от погодных условий: зимой он может быть более мягким, а летом более устойчивым, чтобы не расплавился на раскаленном асфальте. Шина reCharge создана из материалов, полученных из природных веществ: синтетической паутины и каучука из одуванчиков. Чтобы запустить ее в серийное производство понадобится не менее 10 лет, сообщили в компании Goodyear.

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