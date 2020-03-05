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Египет вводит платные визы для туристов

Открыть визу в Египет туристы могут в консульстве или на портале по оформлению электронных документов

сегодня, 09:55
Автор:

• Елена Волкова

Египет вводит платные визы для туристов

Египет вводит визовый режим для туристов. Соответствующий указ издал премьер Мустафа Мадбули, пишет  Egyptian Streets.

Согласно новым правилам, с 1 июня этого года за въезд в страну туристу нужно будет заплатить 25 долларов. Впрочем, предусмотрены скидки: в самые жаркие месяцы (июнь - август), прибывшие в аэропорты Луксора и Асуана заплатят на 10 долларов меньше. Известно, что, открыв визу в египетском консульстве или на портале по оформлению электронных документов, человек может неоднократно посещать страну. Но не задерживаться более, чем на 90 дней за один прилет. Визу выдают сроком на пять лет.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины одобрил введение безвизового режима с Маршалловыми островами.


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Источник: comments.ua
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