В Украине запретят массовые мероприятия и временно будут закрывать школы из-за угрозы коронавируса

В Украине для противодействия распространения коронавирусной инфекции решили запретить массовые мероприятия и отправить на карантин учебные заведения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Новых Санжарах, где сегодня закончилась обсервация эвакуированных из Уханя.

Сейчас исследуются в лаборатории еще около 10 образцов, в которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирус. Но, отметил Ляшко, пока нет подтверждения из лаборатории, поэтому четкий диагноз не называют.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия, будет разрыв учебных процессов для того, чтобы уменьшить массовые скопления людей", - сообщил главный санитарный врач.

Ляшко добавил, что не следует скупать маски. Потому как они не защищают, а надеваются теми, кто имеет симптомы ОРВИ.

Добавим, что в Черновцах сегодня, 5 марта, еще у двух человек стали подозревать заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация на своей странице в Facebook. Сообщается, что в инфекционное отделение попали двое местных жителей с подозрением на "китайский" вирус. Известно, что накануне они путешествовали по Италии.



Ранее портал "Комментарии" писал, что Зеленский на закрытии обсервации в Новых Санжарах подарил "президентские часы" и обнялся с Скалецькою.

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