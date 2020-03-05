«На улице почувствовала облегчение»: прошедшая обсервацию в Новых Санжарах украинка рассказала, чем займется дома и вернется ли в Китай

Сегодня в медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах завершилась обсервация: спустя двух недель "заточения" эвакуированные из китайского Уханя, очага коронавируса, впервые смогли выйти на улицу без масок и увидеться с родными. Поздравить с "освобождением" украинцев приехали близкие, журналисты и лично президент. Одна из "освобожденных", криворожанка Алина Лазоренко, не сдерживала радостных эмоций во время сегодняшнего события. "Комментариям" удалось пообщаться с девушкой и расспросить, как она себя чувствует, чем мечтает в первую очередь заняться дома и планирует ли в дальнейшем возвращаться в Китай.



Едва проснувшись сегодня Алина принялась собирать чемоданы, ожидая, что вот-вот увидит родных и отправится домой. Еще до того, как постояльцы санатория смогли выйти на улицу, они с балкона с нетерпением наблюдали собирающуюся толпу под зданием медцентра.

"Не представляете, как сложно было просидеть две недели, когда не разрешают даже на улицу выйти! Мы уже с балкона могли видеть родных, представляете, насколько хотелось выйти туда. Всех не покидало чувство ожидания, - рассказывает девушка. – Когда я вышла на улицу, то почувствовала облегчение, что я могу дышать свежим воздухом. Меня встречали папа, брат и его жена, я не видела родных 9 месяцев, конечно, я очень соскучилась".

Как только доберется домой, Алина мечтает обнять маму. Затем, говорит, еще много дел найдется в родном городе. Планирует возобновить посещение тренажерного зала и просто немного отдохнуть.

"Будет о чем рассказать детям, - шутит Алина, описывая дни обсервации. – На самом деле, мне бы не хотелось это вспоминать, слава богу, что все закончилось. Сидеть взаперти столько – лично для меня худшего нет. Я активный человек и больше двух дней не могу сидеть без дела. О таком "отпуске" я не мечтала".

Девушка добавляет, что была здорова и в Китае, и по прилету в Украину. Поэтому продолжать ежедневно измерять температуру не видит смысла.

"Думаю, что надо было в аэропортах проверять людей, которые возвращались с отдыха, когда только начался в Китае пик короновируса. А у нас этого никто не делал, любой из людей мог привезти вирус, сам того не зная. Тогда как мы были здоровы, и нас посадили на карантин. С таким успехом всем нужно было сидеть на карантине, не только нам", - говорит украинка.

Отметим, что в будущем Алина планирует возвращаться в Китай.

"Надеюсь, что будет возможность в мае вернуться, или же в июне, может быть", - добавила криворожанка.

Ранее "Комментарии" рассказали, что Зеленский на закрытии обсервации в Новых Санжарах подарил одному из эвакуированных "президентские часы" и обнялся со Скалецкой.

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