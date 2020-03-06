Топ-5 новостей, которые вы могли пропустить

Индексацию пенсий премьер Шмыгаль обещает провести уже в этом году.

Пенсии для украинских пенсионеров до конца года, непременно, проиндексируют. Об этом в эфире одного с украинских каналов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, он не смог назвать точную дату, когда это произойдет.

"Нужно взять и посмотреть, чем мы обладаем в бюджете. Мы уже начали это делать. Обманывать, что пенсии мы проиндексируем уже завтра, я не буду. Но мы сделаем это в этом году и обязательно найдем эту возможность", - обозначил премьер-министр.

Следует отметить, что предыдущий состав правительства обещал проиндексировать пенсии в марте, но денег в госбюджете на это не нашлось.

В Сирии начался режим прекращения огня

Все боевые действия должны были прекратиться ровно в 00:01 6 марта. Об этом договорились в Москве президенты Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган. В российскую столицу турецкий лидер поехал после обострения в Идлибе. Дело в том, что в сирийском конфликте Россия и Турция оказались по разные стороны баррикад: российская армия поддерживает правительственные силы Башара Асада, турецкая - силы повстанцев. Россияне были причастны к обстрелу турецкой колоны 27 февраля, когда погибли 33 военных. Из-за этого отношения двух государств накалились. Накануне главам государств удалось достичь ряда договоренностей для нормализации ситуации в сирийском Идлибе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Турция и Россия будут проводить совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой создадут коридор безопасности.

101-летний китаец за неделю вылечился от коронавируса

Жертвами коронавируса чаще всего становятся, именно, пожилые люди. Но и для них болезнь - не приговор. Яркий пример тому - история 101-летнего китайца по фамилии Дай с китайского города Ухань. Он не просто вылечился от коронавируса Covid-19, но и сделал это в рекордные сроки. Он подхватил вирус сразу же после празднования своего 101-летия. А вот чтобы выздороветь, ему понадобилась, всего лишь, неделя. Пациента врачи уже отпустили домой, сообщает DailyMail. Медики говорят, что выглядит он вполне энергично и очень хотел поскорее выписаться, чтобы дома заботиться о своей 92-летней жене.

Фрегат "Гетьман Сагайдачный" провел военные учения в море

Экипаж фрегата "Гетьман Сагайдачный" отрабатывал навыки поражения цели с боевого оружия, а также учился отбиваться от вражеских диверсантов. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Сначала учения проводили в порту, затем корабль вышел в море, где ему в одиночку пришлось отбиваться от воображаемых захватчиков. Ко всему, штурманам необходимо было проложить маршрут, чтобы обойти диверсантов. А ориентировались моряки с помощью современных компьютерных технологий. Поздно вечером на фрегате начались учения по подводной противодиверсионной обороне. Экипаж с поставленной задачей справился.





Зима в Европе установила температурный рекорд

Эта зима выдалась самой теплой в Европе за всю историю метеонаблюдений. Однако, связано это не только с глобальным потеплением, утверждают сотрудники Европейской службы по вопросам изменения климата Copernicus. Температура между декабрем и февралем оказалась на 3,4 градуса Цельсия выше, чем средняя температура с 1981 по 2010 год и на 1,4 градуса выше, чем достаточно теплая зима 2015/16 года. Особенно это ощутили на севере Европы, где также жители почти не видели снега и сильных морозов. Конечно же, доля вины в столь теплой зиме принадлежит глобальному потеплению, говорят ученые. Но, все же, сезонные температуры, особенно вне тропиков, и без того, склонны к подобным колебаниям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!