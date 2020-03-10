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Резкий скачок доллара и спикер в Швейцарии: каким будет этот вторник

НБУ установил официальный курс гривны к доллару, который подорожал на 18 копеек. Спикер Рады Дмитрий Разумков улетел в Швейцарию, а суд вновь рассмотрит дело нардепа Софии Федины, которая угрожала президенту Владимиру Зеленскому

сегодня, 07:30
Автор:

• Елена Волкова

Резкий скачок доллара и спикер в Швейцарии: каким будет этот вторник

Спикер в Швейцарии. Дмитрий Разумков сегодня, 10 марта, пребывает в Швейцарии. Председатель Верховной Рады Украины встретится с президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой, председателем Нацсовета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Изабель Море, а также главой Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии Хансом Штекли.

Скачок доллара. Сегодня Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на таком уровне: 24,9215 гривен за 1 доллар (+0,1802 грн). Таким образом, по сравнению с прошлой неделей, валюта подорожала на 18 копеек. Официальный курс опубликовали на сайте регулятора. 

Судьба Федины. Сегодня состоится судебное заседание в отношении народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины, которая вместе с волонтером Марусей Зверобой угрожала онлайн президенту Украины Владимиру Зеленскому. Гособвинители будут просить служителей Фемиды избрать для депутата меру пресечения в виде личного обязательства. Напомним, парламентарию грозит до пяти лет тюрьмы.


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Источник: comments.ua
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