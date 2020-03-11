Судьба 200 узников "Л/ДНР" и децентрализация Шмыгаля: какой будет эта среда

Обмен пленными. Сегодня в Минске состоится встреча Трехсторонней контактной группы относительно вооруженных действий на Донбассе. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках этого заседания стороны договорятся с Россией и оккупантами об очередном обмене. Глава государства надеется, что из тюрем так называемых ЛНР и ДНР на свободу выйдет еще более 200 человек. Кроме того, Зеленский надеется, что сегодня в Минске удастся согласовать на конец апреля встречу в "нормандском формате".

Децентрализация. Новый Кабинет министров Украины сегодня рассмотрит вопрос бюджетной самостоятельности общин. По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас правительство находится на пути реформы и бюджетной децентрализации. Сегодня же они рассмотрят вопрос о денежной самостоятельности для еще 67 общин, которые вскоре смогут перейти на прямые межбюджетные отношения с Кабинетом министров.

Верховная Рада. В среду, 11 марта, в Верховной Раде весь день будет кипеть работа. Нардепы будут трудиться во фракциях, комитетах, временных специальных и следственных комиссиях. Состоятся заседания комитетов по вопросам правоохранительной деятельности, а также по вопросам аграрной и земельной политики. Избранники народа будут говорить о проблемах интеграции Украины с Европейским Союзом, а также состоятся слушания о погашениях задолженности по выплате зарплат в нашей стране.



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