Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 12.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Всеукраинский карантин из-за коронавируса и антикризисный план РФ: каким будет этот четверг
НОВОСТИ Все новости

Всеукраинский карантин из-за коронавируса и антикризисный план РФ: каким будет этот четверг

С сегодняшнего дня во всех областях Украины действует карантин из-за распространения коронавирусной инфекции, а в России глава Минэнерго встретится с нефтяниками в связи с обвалом цен на нефть и начавшимся кризисом

сегодня, 08:15 538
Автор:

• Елена Волкова

Всеукраинский карантин из-за коронавируса и антикризисный план РФ: каким будет этот четверг

Украина на замке. С сегодняшнего дня во всех областях Украины действует карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. С 12 марта на протяжении трех недель будут закрыты школы и действовать запрет массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мероприятий государственной необходимости. В то же время, проведение спортивных соревнований возможно с разрешения международных организаций, однако без зрителей.

Антикризисный план РФ. 12 марта в России глава Минэнерго встретится с нефтяниками в связи с обвалом цен на нефть и начавшимся кризисом.  Планируется, что РФ решит, будет ли сотрудничать с ОПЕК, участником которой не является. Нефтяники должны представить свой план по добыче сырья и выхода из сложившейся ситуации.

Праздники и именины. Сегодня в мире отмечают Всемирный день против кибер-цензуры и Всемирный день почки. А в Китае издавна 12 марта принято высаживать деревья, в честь чего даже ввели праздник. Именинники этого четверга  - Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай и Сергей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...