Всеукраинский карантин из-за коронавируса и антикризисный план РФ: каким будет этот четверг

Украина на замке. С сегодняшнего дня во всех областях Украины действует карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. С 12 марта на протяжении трех недель будут закрыты школы и действовать запрет массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мероприятий государственной необходимости. В то же время, проведение спортивных соревнований возможно с разрешения международных организаций, однако без зрителей.



Антикризисный план РФ. 12 марта в России глава Минэнерго встретится с нефтяниками в связи с обвалом цен на нефть и начавшимся кризисом. Планируется, что РФ решит, будет ли сотрудничать с ОПЕК, участником которой не является. Нефтяники должны представить свой план по добыче сырья и выхода из сложившейся ситуации.



Праздники и именины. Сегодня в мире отмечают Всемирный день против кибер-цензуры и Всемирный день почки. А в Китае издавна 12 марта принято высаживать деревья, в честь чего даже ввели праздник. Именинники этого четверга - Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай и Сергей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!