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Скандал в самолете "МАУ": пассажир снял видео о "носителях коронавируса" и бортпроводниках с лекарствами

Президент компании “МАУ” Евгений Дыхне намерен обратиться в суд и назвал поведение блогера целенаправленным разжиганием паники

сегодня, 15:20 572
Автор:

• Елена Волкова

Скандал в самолете "МАУ": пассажир снял видео о "носителях коронавируса" и бортпроводниках с лекарствами

После вчерашнего сообщения о том, что в Киев прибыл самолет из Милана с вероятными носителями коронавируса, вспыхнул скандал. Один из пассажиров - Антон Гура - вел прямую видеотрансляцию в соцсети и рассказывал, что симптомы заболевания были у большого количества человек, однако по прилете их не госпитализировали. По словам мужчины, пассажиры принимали жаропонижающее, которое якобы раздавали стюардессы, а в самом Борисполе не было температурного скрининга. В прочем, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и компания “МАУ”, осуществлявшая рейс не просто опровергли заявление Гуры, но и намерены обратиться в суд. Об этом передает “ТСН”.

По словам президента компании “МАУ” Евгения Дыхне, бортпроводники не давали жаропонижающее никому из пассажиров, и не имеют на это права. Более того, в аэропорту Италии на регистрации обнаружили 10 пассажиров с подозрительными признаками заболевания, которых не допустили к полету. И в Милане, и в Киеве около 200 пассажиров рейса прошли температурный скрининг.
Дыхне говорит, что они с юристами намерены придать словам блогера правовую оценку. Его действия в “МАУ” расценили как “целенаправленное разжигание паники и подрыв доверия к институтам власти, недоверие к врачам, должны быть достойно оценены правоохранителями".

Что же касается троих человек, у которых заподозрили коронавирус и госпитализировали, китайской лихорадки у них, в итоге, не диагностировали.


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/skandal-na-samolete-iz-milana-v-mau-oprovergli-zayavleniya-blogera-i-sobirayutsya-obraschatsya-v-policiyu-1507491.html
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