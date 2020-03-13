Скандал в самолете "МАУ": пассажир снял видео о "носителях коронавируса" и бортпроводниках с лекарствами

После вчерашнего сообщения о том, что в Киев прибыл самолет из Милана с вероятными носителями коронавируса, вспыхнул скандал. Один из пассажиров - Антон Гура - вел прямую видеотрансляцию в соцсети и рассказывал, что симптомы заболевания были у большого количества человек, однако по прилете их не госпитализировали. По словам мужчины, пассажиры принимали жаропонижающее, которое якобы раздавали стюардессы, а в самом Борисполе не было температурного скрининга. В прочем, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и компания “МАУ”, осуществлявшая рейс не просто опровергли заявление Гуры, но и намерены обратиться в суд. Об этом передает “ТСН”.



По словам президента компании “МАУ” Евгения Дыхне, бортпроводники не давали жаропонижающее никому из пассажиров, и не имеют на это права. Более того, в аэропорту Италии на регистрации обнаружили 10 пассажиров с подозрительными признаками заболевания, которых не допустили к полету. И в Милане, и в Киеве около 200 пассажиров рейса прошли температурный скрининг.

Дыхне говорит, что они с юристами намерены придать словам блогера правовую оценку. Его действия в “МАУ” расценили как “целенаправленное разжигание паники и подрыв доверия к институтам власти, недоверие к врачам, должны быть достойно оценены правоохранителями".



Что же касается троих человек, у которых заподозрили коронавирус и госпитализировали, китайской лихорадки у них, в итоге, не диагностировали.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!