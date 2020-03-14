Закрытие авиасообщения с 17 марта: что делать украинцам, которые не успеют вернуться

Украина для противодействия распространения коронавирусной инфекции ввела противоэпидемиологические мероприятия, в частности, решено прекратить авиасообщение с 17 марта. Однако в правительстве предусматривают возможность вернуться после этого срока. Об о международном сообщении и работе пунктов пропуска на границе говорится на сайте Кабмина.



Сообщается, что через трое суток прекращается регулярное международное авиасообщение. А тем, кто не успеет в течение этого времени вернуться, в Кабмине рекомендуют обратиться в ближайшие консульства Украины в местах пребывания.

"Возвращение домой будет возможным отдельными нерегулярными рейсами", - говорится в сообщении правительства.

Добавим, что после прибытия у украинцев на границе будут проверять температуру. Если будут замечены симптомы, то гражданам придется пройти обсервацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина закрывает границу для иностранных граждан, не имеющих право на постоянное или временное проживание, с 16 марта. Запрет будет действовать 2 недели. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!