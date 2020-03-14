Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.03.2020

BTC/USD

5828.68

ETH/USD

132.00

LTC/USD

33.73

НБУ 14.03.2020

USD/UAH

26.67

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Стало известно, как будут работать отделения ЗАГС при карантине в Украине
НОВОСТИ Все новости

Стало известно, как будут работать отделения ЗАГС при карантине в Украине

В Минюстиции сообщили, что прием граждан в отделах ЗАГС ограничен на время карантина

сегодня, 22:04
Автор:

• Таисия Ерохина

Стало известно, как будут работать отделения ЗАГС при карантине в Украине

В Украине ограничили прием граждан в отделах государственной записи актов гражданского состояния до 3 апреля. Ограничения ввели из-за того, что правительство учредило противоэпидемиологические меры для противодействия коронавирусной пандемии в стране. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции Украины.

"Непосредственный прием граждан будет осуществляться исключительно по вопросам государственной регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, необходимых для подтверждения при подзахоронении, а также государственной регистрации брака (на основании заявлений, поданных до 13.03.2020)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расторжение брака по взаимному согласию супругов, не имеющих детей, назначенное на указанный период, будет проводиться на общих основаниях.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, каким будет режим работы банков при карантине. Так, в Нацбанке заверили, что украинские банки на время карантина будут работать в обычном режиме. В Нацбанке успокоили украинцев, - проблем со снятием наличности в банкоматах не предвидится.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://minjust.gov.ua/news/ministry/priyom-gromadyan-u-viddilah-dratss-obmejeno
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...