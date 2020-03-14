Стало известно, как будут работать отделения ЗАГС при карантине в Украине

В Украине ограничили прием граждан в отделах государственной записи актов гражданского состояния до 3 апреля. Ограничения ввели из-за того, что правительство учредило противоэпидемиологические меры для противодействия коронавирусной пандемии в стране. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции Украины.

"Непосредственный прием граждан будет осуществляться исключительно по вопросам государственной регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, необходимых для подтверждения при подзахоронении, а также государственной регистрации брака (на основании заявлений, поданных до 13.03.2020)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расторжение брака по взаимному согласию супругов, не имеющих детей, назначенное на указанный период, будет проводиться на общих основаниях.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, каким будет режим работы банков при карантине. Так, в Нацбанке заверили, что украинские банки на время карантина будут работать в обычном режиме. В Нацбанке успокоили украинцев, - проблем со снятием наличности в банкоматах не предвидится.

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