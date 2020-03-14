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В каких областях есть подозрения на коронавирус: появилась онлайн-карта

Узнать, есть ли в вашей области госпитализированные с подозрением на коронавирус, теперь можно онлайн

14 марта 2020, 22:53 1418
Автор:

• Таисия Ерохина

В каких областях есть подозрения на коронавирус: появилась онлайн-карта

В Украине появилась специальная онлайн-карта, которая отображает заболевших коронавирусом, а также случаи подозрений во всех регионах страны. Ресурс был запущен Офисом президента.

Так, на онлайн-ресурсе показан оперативный мониторинг ситуации с количеством госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию. В частности красных цветом отмечены подтвержденные случаи: сейчас таких 2 (одна женщина умерла 13 марта). Оранжевым отображены подозрения на "китайскую" лихорадку, которые еще проверяются. Наибольшее количество кружочков зеленого цвета, которые означают, что случаи подозрений не дали положительного результата на COVID-19.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Радомышле, Житомирская область, похоронили умершую из-за заражения коронавирусом женщину. По рекомендациям Минздрава, близкие и родственники не присутствовали на похоронах.

Напомним, в Украине объявлен карантин и другие противоэпидемиологические мероприятия, которые должны ограничить распространение коронавирусной инфекции. Украинцы восприняли эту новость по-разному, тем более, ежедневно получая массу информации о коронавирусе не всем удается сохранять внутреннее равновесие и не зацикливаться на этой теме. "Комментарии" узнали у психологов, что или кто поможет не поддаваться панике во время карантина.


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Источник: https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0
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