Прогноз погоды в Украине: когда ждать тепло

После морозно снежных выходных в Украину возвращается весна. Как сообщили в гидрометцентре, столбики термометров сегодня покажут до +12-ти тепла, по всей территории страны будет солнечно и без осадков (смотри иллюстрацию).

Все еще холодно 16 марта будет на востоке. В Луганске ожидается +3…+5 градусов, +4…+6 - в Донецке, Харькове, Полтаве и Сумах. В Киеве, Чернигове, Черкассах, Кропивницком, Днепре, Херсоне и Симферополе прогнозируют до 8-ми тепла. Тем временем, в западной Украине температура будет колебаться от 6 до 12 градусов.

Грядущая ночь все еще будет морозной: столбики термометров опустятся до -1 градуса. Однако с каждым днем будет все теплее, и уже в четверг синоптики прочат среднюю температуру в +11…+15 градусов. Порывы ветра составят до 8 метров в секунду.

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