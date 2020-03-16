Закрытие границы Украины и всемирная организация в режиме онлайн: каким будет понедельник
С 16 марта никто из иностранцев не сможет попасть на территорию Украины из-за пандемии коронавируса, а Всемирная торговая организация закрывает доступ в офис в Женеве и отменяет все запланированные заседания
сегодня, 08:00
Автор:
• Елена Волкова
Иностранцам въезд воспрещен. С сегодняшнего дня украинская граница закрывается на замок для иностранных граждан. В связи с мерами предосторожности из-за коронавируса в Украине минимум две недели жители других стран не смогут попасть в наше государство: ни поездом, ни самолетом, ни на авто или автобусе. Все пункты пропуска для иностранцев будут закрыты до особого распоряжения, которое могут издать лишь через две недели. На такой же срок закрывают и границу с временно-оккупированными территориями Донбасса. ВТО уходит в онлайн-режим. 16 марта Всемирная торговая организация закрывает доступ в здание в Женеве и отменяет все запланированные заседания. Из-за пандемии сотрудники работают из дому, а управленцы решают, как устраивать совещания и принимать законные решения в онлайн-режиме. Дело Гандзюк. Сегодня в Украину должны экстрадировать Алексея Левина (Москаленко) - одного из подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Левина задержали в Болгарии 24 января, и сейчас в Бургасе служители Фемиды приняли решение о его возвращении на родину. В Украине в грядущие 48 часов судьи должны избрать для фигуранта громкого дела меру пресечения.
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