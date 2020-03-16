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Закрытие границы Украины и всемирная организация в режиме онлайн: каким будет понедельник

С 16 марта никто из иностранцев не сможет попасть на территорию Украины из-за пандемии коронавируса, а Всемирная торговая организация закрывает доступ в офис в Женеве и отменяет все запланированные заседания

сегодня, 08:00
Автор:

• Елена Волкова

Закрытие границы Украины и всемирная организация в режиме онлайн: каким будет понедельник


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Источник: comments.ua
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