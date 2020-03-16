В Виннице пытаются помешать реконструкции центра S) Mall, который станет визиткой города

В Виннице планируют дать новую жизнь ТЦ "Дастор". Многие называли комплекс пятном советской индустрии в центральном районе города. Теперь же, после смены владельца, которым стал бизнесмен Артем Юшков, безжизненный комплекс может стать новой визиткой Винницы. В проект реновации здания планируют инвестировать более 100 млн грн.

"Все прекрасно знают, что многие состоятельные украинский среди чиновников, бизнесменов, политиков активнее вкладывают средства не в отечественную экономику, а в недвижимость за рубежом: торговые комплексы, собственные имения, частные клиники и др. Для нашего бизнеса принципиально было инвестировать именно в Украине. Поддерживаем не Польшу, Кипр или Испанию, а родной город", - говорит Артем Юшков.

С его помощью здание на ул. Юности, 18 ждет внутренняя реконструкция и кардинальное изменение фасадов. Они будут очень выразительные, в динамичном современном стиле. Откроется ТРЦ в 2021 году под новым названием S) Mall. Известно, что созданием бренда занималась дизайн-компания PRAVDA DESIGN, а концепцию торговых площадей разработала одна из лучших консалтинговых компаний Украины - Ukraine Trade Guild. Главным архитектором проекта выбрали местного художника Виталия Плясовицу.

"Новые владельцы ТРЦ хотели видеть амбициозный формат современного молла, но с сохранением концепции локального районного ТЦ. Поэтому это будет именно молл с максимальным числом функций и тщательно отобранными арендаторами", - говорит директор UTG Евгения Локтионова.

По данным специалистов этой компании, в результате реконцепции, внутри помещений установят эскалатор и лифты. На первом этаже будет размещен большой супермаркет нового формата. Также на двух этажах комплекса будут работать магазины электроники, детских товаров и зоотоваров, кафе и фудкорты. По планам владельцев, S) Mall будет иметь современный кинотеатр, чтобы повысить трафик и привлечь гостей из соседних районов и городов. Часть помещений будет сдаваться под офисы. Стоит отметить, что у этого объекта очень выгодное размещение. У здания - три остановки общественного транспорта, а трафик составляет почти 40 тыс. человек ежедневно.

Конечно, в Украине каждый масштабный строительный проект - это настоящая полоса препятствий. Новые владельцы торгового центра, говорит Артем Юшков, столкнулись с давлением.

“Мы сделали проект, разработали концепцию, прошли слушания в горисполкоме, представили все мэру города. Сначала все были в восторге, мы получили все необходимые разрешения, готовились к реконструкции около 4 месяцев. Но как только начали устанавливать забор, возникли проблемы, - рассказывает Юшков. - Кто-то начал активно нам мешать, проводить незаконные проверки, писать запросы от имени псевдообщественных организаций и давать телефонные указания аннулировать ранее выданные нам документы”.

Бизнесмен говорит, что кто-то намеренно пустил слух, что за завесой торгового центра может появиться нелегальное казино. Конечно, по словам Юшкова, это ложь и попытка приостановить реконструкцию.

“Напомню, что Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине. Игровые зоны могут быть размещены только в отелях от 3 до 5 звезд, поэтому в нашем молле ни о каких казино не может быть и речи. Заинтересованность в нашем объекте со стороны третьих лиц мне вполне понятна, но мы все делали в рамках действующего законодательства и будем отстаивать свою позицию до конца”, - резюмирует новый владелец.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!