Режим антивируса: как будет работать Dream Town во время карантина

Сейчас в Dream Town закрыт массовые развлекательные зоны в ТРЦ, в частности — детские парки и развлекательные площадки.



Так, в 1 части ТРЦ до 3 апреля закрыты:

● кинотеатр Оскар

● Детская комната Джунгли

● Зоопарк "Екзоленд"

● 7D-кинотеатр

● Зеркальный лабиринт

● Комната страха

● Каток

● Квест-комнаты Логикум

● Автодром

● Хэппи Кидс

● Лазертаг

Рестораны, фуд-корты и магазины продолжают работать без изменений. Здесь также введены дополнительные санитарные меры (см.ниже).

В Dream Town 2 закрыты:

● студия Серебрянских

● Футбик

● детский центр Dream Land

● Сюрприз

● Лаборатория Чокнутого Профессора

● Американская игротека

● Цитрус прокат

● 9D кинотеатр

● Ivan Pro

Рестораны, фуд-корты и магазины продолжают работать без изменений.

Сразу после введения частичного карантина, в ТРЦ провели ряд дополнительных санитарных мероприятий. В частности, в ТРЦ проводят регулярную уборку дезинфицирующими средствами. Кроме этого, в ночь с 12 на 13 марта было проведено полную дезинфекцию всех помещений ТРЦ специальными средствами. А у входов размещены дезинфекторы для рук.

Dream Town также является одним из немногих столичных ТРЦ с полностью оборудованной санитарной комнатой и квалифицированным медицинским работником. Еще до распоряжения КГГА в Dream Town были размещены постеры о дополнительной гигиене, а теперь за информирование посетителей отвечают специальные экраны и регулярные аудиосообщения.

Команда Dream Town призывает всех не паниковать, регулярно мыть руки и соблюдать базовых правил гигиены. А в случае плохого самочувствия сразу обращаться к врача.

Всем крепкого здоровья и хорошего дня!

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