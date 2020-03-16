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Режим антивируса: как будет работать Dream Town во время карантина

12 марта вступило в силу распоряжение КГГА о дополнительных мерах для борьбы с распространением вируса COVID-19. Рассказываем, как это повлияет на работу ТРЦ и что именно сделано для безопасности посетителей

сегодня, 12:31
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Режим антивируса: как будет работать Dream Town во время карантина

Сейчас в Dream Town закрыт массовые развлекательные зоны в ТРЦ, в частности — детские парки и развлекательные площадки.

Так, в 1 части ТРЦ до 3 апреля закрыты:

кинотеатр Оскар

Детская комната Джунгли

Зоопарк "Екзоленд"

7D-кинотеатр

Зеркальный лабиринт

Комната страха

Каток

Квест-комнаты Логикум

Автодром

Хэппи Кидс

Лазертаг

Рестораны, фуд-корты и магазины продолжают работать без изменений. Здесь также введены дополнительные санитарные меры (см.ниже).

В Dream Town 2 закрыты:

студия Серебрянских

Футбик

детский центр Dream Land

Сюрприз

Лаборатория Чокнутого Профессора

Американская игротека

Цитрус прокат

9D кинотеатр

Ivan Pro

Рестораны, фуд-корты и магазины продолжают работать без изменений.

Сразу после введения частичного карантина, в ТРЦ провели ряд дополнительных санитарных мероприятий. В частности, в ТРЦ проводят регулярную уборку дезинфицирующими средствами. Кроме этого, в ночь с 12 на 13 марта было проведено полную дезинфекцию всех помещений ТРЦ специальными средствами. А у входов размещены дезинфекторы для рук.

Dream Town также является одним из немногих столичных ТРЦ с полностью оборудованной санитарной комнатой и квалифицированным медицинским работником. Еще до распоряжения КГГА в Dream Town были размещены постеры о дополнительной гигиене, а теперь за информирование посетителей отвечают специальные экраны и регулярные аудиосообщения.

Команда Dream Town призывает всех не паниковать, регулярно мыть руки и соблюдать базовых правил гигиены. А в случае плохого самочувствия сразу обращаться к врача.

Всем крепкого здоровья и хорошего дня!


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Источник: https://comments.ua/
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