Режим антивируса: как будет работать Dream Town во время карантина

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в Dream Town закрыт массовые развлекательные зоны в ТРЦ, в частности — детские парки
и развлекательные площадки.
Так,
в 1 части ТРЦ до 3 апреля закрыты:
● кинотеатр Оскар
● Детская комната Джунгли
● Зоопарк "Екзоленд"
● 7D-кинотеатр
● Зеркальный лабиринт
● Комната страха
● Каток
● Квест-комнаты Логикум
● Автодром
● Хэппи Кидс
● Лазертаг
Рестораны, фуд-корты и магазины продолжают работать без изменений. Здесь также введены дополнительные санитарные меры (см.ниже).
В
Dream Town 2 закрыты:
● студия Серебрянских
● Футбик
● детский центр Dream Land
● Сюрприз
● Лаборатория Чокнутого
Профессора
● Американская игротека
● Цитрус прокат
● 9D кинотеатр
● Ivan Pro
Рестораны, фуд-корты и магазины продолжают работать без изменений.
Сразу после введения частичного карантина, в ТРЦ провели ряд дополнительных санитарных мероприятий. В частности, в ТРЦ проводят регулярную уборку дезинфицирующими средствами. Кроме этого, в ночь с 12 на 13 марта было проведено полную дезинфекцию всех помещений ТРЦ специальными средствами. А у входов размещены дезинфекторы для рук.
Dream Town также является одним из немногих столичных ТРЦ с полностью оборудованной санитарной комнатой и квалифицированным медицинским работником. Еще до распоряжения КГГА в Dream Town были размещены постеры о дополнительной гигиене, а теперь за информирование посетителей отвечают специальные экраны и регулярные аудиосообщения.
Команда Dream Town призывает всех не паниковать, регулярно мыть руки и соблюдать базовых правил гигиены. А в случае плохого самочувствия сразу обращаться к врача.
Всем
крепкого здоровья и хорошего дня!
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