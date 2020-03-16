"Коронавирус - окно возможностей": как украинцам обернуть пандемию в выгоду

Эпидемия коронавируса – это не только серьезные риски, но и определенные возможности. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", каким образом могут использовать ситуацию с выгодой для себя бизнес, политики и обычные граждане.

Финансовый аналитик, эксперт института Growford Алексей Кущ считает, что известная фраза "кризис – время возможностей" далеко не всегда действенна. Особенно когда есть ограничения в ресурсах (как в Украине). В то же время, уверен он, кризис позволяет проводить давно назревшие "реформы по принуждению", а также открывает определенные тактические и стратегические возможности.

"На фоне эпидемии коронавируса и ее последствий тактическая возможность для Украины – это двухсторонняя реструктуризация, – говорит Алексей Кущ. – Государство должно использовать окно возможностей в связи с форс-мажором международного уровня и объявить реструктуризацию внешних и внутренних долгов на достаточно длительный срок. Мы находимся в условиях, когда уже не кредиторы диктуют свою волю государству, а наоборот. Не использовать такой шанс – не просто неумно, но и крайне опасно. При этом государство должно ослабить налоговые обязательства для обычных граждан и для бизнеса. Проще говоря, высвободившиеся в связи с реструктуризаций долга несколько сотен миллиардов гривен нужно "подарить" населению и бизнесу в виде снижения, а то и устранения ряда налогов".

Стратегической же возможностью финансовый эксперт считает полный перезапуск экономической модели, которая сейчас заточена на сырье, а не на продукт с высокой добавочной стоимостью.

"Чем раньше наше государство приступит к реструктуризации долга, тем меньше будет шансов на технический дефолт, фактически неизбежный, если мы не пойдем на реструктуризацию. Соответственно – тем больше будет возможностей для стимулирования бизнеса", – подчеркивает Алексей Кущ.

Инвестиционный консультант Сергей Ивагло считает, что создавшаяся в связи с коронавирусом и разнообразными ограничительными мерами ситуация дает шанс переосмыслить определенные вещи.

"Обычным гражданам, крупным компаниям и даже в целом государству предоставляется возможность задуматься о стратегии, о глобальных вещах. Куда мы двигаемся, зачем, что у нас за цель? Ну, а те, кто связан с бизнесом, и у кого имеются предкризисные резервы, должны выдавать финансовым директорам премии за то, что подготовились к ситуации, – считает эксперт. – Можно скупать активы на рынке, ведь те сейчас падают в цене. У кого есть кадровые, денежные, партнерские резервы, те точно усилят поиск активов, которые сейчас можно выгодно приобрести".

Предпринимателям, у которых нет нужных резервов, в это сложное время есть смысл задуматься о силе партнерства, считает Сергей Ивагло. И это тоже возможность.

"Им нужно перестать жить в модели "я сам". Перестать считать себя самым умным, способным и так далее. Следует искать партнеров. Те, кто мог бы на определенных условиях их поддержать, – поясняет инвестконсультант. – От этого процесса выиграют все: и инвесторы - мудрые люди с деньгами, и предприниматели, которые смогут получить рычаг для развития своих бизнесов".

Обычным гражданам, не имеющим отношение к бизнес-сфере, эксперт рекомендует начать активно мониторить возможность интернет-образования, а также интернет-позиционирования себя на рынке труда.

"Вы получаете отличный шанс заявить о себе. Рассказать о том, что умеете делать. Заинтересовать своими способностями потенциальных работодателей, – отмечает Сергей Ивагло. – Используйте этот шанс. Репетиторство, написание статей, разного рода консультации, составление проектов – спектр возможностей невероятно широк. Были бы желание и соответствующие способности".

Тем временем заместитель директора Украинского института политики (УИП), политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что выгодополучателей в политике от эпидемии не так много, но они есть.

"Власть наверняка попытается списать на коронавирус и мировой кризис падение отечественной экономики, обвал нацвалюты, – говорит политэксперт. – Но избиратель вряд ли поверит в эти аргументы".

В то же время, по словам Молчанова, определенные "бонусы" могут получить политики, выступавшие против открытия рынка земли.

"После закрытия парламента на карантин ни о каком кредите МВФ речи идти не может, потому что рынок земли (как условие для получения нового транша, - ред.), похоже, не откроют. По крайней мере, в ближайший месяц", – отмечает эксперт.

Оппозиция же, по мнению Молчанова, будет "качать" ситуацию ближе к местным выборам.

"Как показали вчера довыборы в Харьковской области, где была низкая явка, кто сможет привести своего избирателя к "урнам", тот и победит", - резюмирует эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!