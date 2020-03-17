Экстренная сессия Рады в масках и массовая эвакуация тысяч украинцев: каким будет вторник

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Последние полеты в Украину. С сегодняшнего дня Украина по указу президента Владимира Зеленского закрывает регулярное авиасообщение. Домой в этот день должны вернуться тысячи украинцев. Так, только авиакомпания “МАУ” совершит 17 марта 11 рейсов и эвакуирует наших сограждан из Дубая, Каира, Тель-Авива, Еревана, Стамбула, Баку, Торонто, Нью-Йорка, Бангкока и Кишинева.
Закон и маски. Сегодня в Верховной Раде должно состояться внеочередное заседание нардепов, которые экстренно соберутся в 8:00. Избранники народа будут голосовать за законопроект, который направлен на борьбу с коронавирусом в Украине. Всех в сессионном зале обязали быть в защитных масках. Далее нардепы продолжат работу в комитетском режиме.
Праздники. 17 марта в Украине отмечают День мобилизационного работника, а в других странах - Всемирный день социальной работы и День святого Патрика. Именинники сегодня - Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим и Григорий. Также не забудьте поздравить Даниила, Павла, Ульяну и Якова.
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