В Кривом Роге налоговая милиция закрыла подпольный цех по производству алкоголя

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Налоговая милиция в Кривом Роге установила и прекратила деятельность подпольного цеха по незаконному производству алкоголя. В рамках операции "Акциз-2020" сотрудники областного управления ГФС ищут места незаконного производства алкоголя и его реализации через интернет.
"Мы 3-4 месяца занимались этой сеткой. Вышли в Кривом Роге на частное домостроение, в котором осуществлялось изготовление", – рассказал и. о. начальника ГФС Днепропетровской области, полковник налоговой полиции Сергей Пеньков.
Участники преступной группировки изготавливали и фасовали поддельную продукцию в полиэтиленовые бутылки и использовали картонные упаковки с реквизитами марок известных алкогольных брендов мира.
"Изъято 1,200 т основы для производства спиртных напитков, 270 упаковок готовой продукции в объеме 2,3 л, помимо этого изъято 300 л бренди, 100 л виски и 100 л рома", – уточнил старший уполномоченный ОВД ОУ ГУ ГФС в Днепропетровской области Василенко М. В.
Изготовление продукции якобы происходило в гараже некоего Дениса Котяша. Следствие установило еще четырех участников группировки.
"Все люди, организаторы этой группировки вернее, уже были судимы за незаконное изготовление алкогольных напитков в 2016 году, но отделались штрафом и заново осуществляли эту деятельность", – добавил Пеньков.
Общая стоимость изъятой подакцизной продукции и наличности составляет 973 тыс. грн. Образцы изъятых алкогольных напитков и спирта отправлены на экспертизу, следственные действия продолжаются.
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