Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.03.2020

BTC/USD

5062.06

ETH/USD

113.38

LTC/USD

33.03

НБУ 16.03.2020

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

30.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Кривом Роге налоговая милиция закрыла подпольный цех по производству алкоголя
НОВОСТИ Все новости

В Кривом Роге налоговая милиция закрыла подпольный цех по производству алкоголя

Налоговая милиция в Кривом Роге провела операцию "Акциз-2020"

сегодня, 19:00
Автор:

• Комментарии

В Кривом Роге налоговая милиция закрыла подпольный цех по производству алкоголя

Налоговая милиция в Кривом Роге установила и прекратила деятельность подпольного цеха по незаконному производству алкоголя. В рамках операции "Акциз-2020" сотрудники областного управления ГФС ищут места незаконного производства алкоголя и его реализации через интернет.

"Мы 3-4 месяца занимались этой сеткой. Вышли в Кривом Роге на частное домостроение, в котором осуществлялось изготовление", – рассказал и. о. начальника ГФС Днепропетровской области, полковник налоговой полиции Сергей Пеньков.

Участники преступной группировки изготавливали и фасовали поддельную продукцию в полиэтиленовые бутылки и использовали картонные упаковки с реквизитами марок известных алкогольных брендов мира.

"Изъято 1,200 т основы для производства спиртных напитков, 270 упаковок готовой продукции в объеме 2,3 л, помимо этого изъято 300 л бренди, 100 л виски и 100 л рома", – уточнил старший уполномоченный ОВД ОУ ГУ ГФС в Днепропетровской области Василенко М. В.

Изготовление продукции якобы происходило в гараже некоего Дениса Котяша. Следствие установило еще четырех участников группировки.

"Все люди, организаторы этой группировки вернее, уже были судимы за незаконное изготовление алкогольных напитков в 2016 году, но отделались штрафом и заново осуществляли эту деятельность", – добавил Пеньков.

Общая стоимость изъятой подакцизной продукции и наличности составляет 973 тыс. грн. Образцы изъятых алкогольных напитков и спирта отправлены на экспертизу, следственные действия продолжаются.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112.ua/obshchestvo/v-krivom-roge-nalogovaya-miliciya-zakryla-podpolnyy-ceh-po-proizvodstvu-alkogolya-528751.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...