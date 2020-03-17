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За сутки в Украину вернулось более 50 тыс. соотечественников – Госпогранслужба

После объявления карантина в Украину прибыли тысячи украинцев, сейчас движение на границе уменьшилось

сегодня, 11:35
Автор:

• Таисия Ерохина

За сутки в Украину вернулось более 50 тыс. соотечественников – Госпогранслужба

В Украину за прошлые сутки, 16 марта, вернулось более 50 тыс. украинцев. Такую информацию предоставили в Государственной пограничной службе Украины.

Сообщается, что всего за этот день границу пересекло около 86,5 тыс. людей на въезд и выезд. Но больше 50 тыс. из них – наши соотечественники, прибывшие из других стран домой.

Отмечается, что пересекали границу более 13 тыс. иностранцев, 10 тыс. из которых – выехали. Кроме того, пограничники отказали во въезде почти 400 иностранцам (с 16 марта – иностранцам без вида на жительство запрещено прибывать в Украину). При этом, сейчас движение в пунктах пропуска уменьшилось. Так, 15 марта общее число людей, которое пересекло границу, составило 144 тыс.. В ГПСУ отметили, что трафик на границе еще будет уменьшаться.

В сообщении подчеркивается, что на границе проводят опрос относительно состояния здоровья, проверяют температуру у тех, кто прибывает в нашу страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина на время карантина закрывает 94 пункта пропуска на границе: опубликован список.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Za-dobu-dodomu-povernulos-ponad-50-tisyach-ukrainciv-Ruh-cherez-kordon-suttvo-zmenshivsya/
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