За сутки в Украину вернулось более 50 тыс. соотечественников – Госпогранслужба

В Украину за прошлые сутки, 16 марта, вернулось более 50 тыс. украинцев. Такую информацию предоставили в Государственной пограничной службе Украины.

Сообщается, что всего за этот день границу пересекло около 86,5 тыс. людей на въезд и выезд. Но больше 50 тыс. из них – наши соотечественники, прибывшие из других стран домой.

Отмечается, что пересекали границу более 13 тыс. иностранцев, 10 тыс. из которых – выехали. Кроме того, пограничники отказали во въезде почти 400 иностранцам (с 16 марта – иностранцам без вида на жительство запрещено прибывать в Украину). При этом, сейчас движение в пунктах пропуска уменьшилось. Так, 15 марта общее число людей, которое пересекло границу, составило 144 тыс.. В ГПСУ отметили, что трафик на границе еще будет уменьшаться.

В сообщении подчеркивается, что на границе проводят опрос относительно состояния здоровья, проверяют температуру у тех, кто прибывает в нашу страну.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина на время карантина закрывает 94 пункта пропуска на границе: опубликован список.

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