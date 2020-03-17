Днепровский политик выделил 10 миллионов гривен на помощь горожанам в условиях карантина

Глава Днепропетровской областной парторганизации "Оппозиционная платформа – За жизнь" Геннадий Гуфман заявил о намерении выделить 10 миллионов гривен для помощи горожанам и разработать специальную программу защиты пенсионеров от распространения коронавируса. Соответствующее заявление было опубликовано на странице Гуфмана в Facebook.

По его словам, тяжело оценить ситуацию с распространением коронавируса объективно ввиду большого количества противоречивой информации. Но оставаться равнодушным и не замечать проблему - невозможно. Геннадий Гуфман отметил, что не собирается давать советы государственной власти или мэру Днепра, но при этом подчеркнул, что городской голова Борис Филатов делает все необходимое для обеспечения безопасности горожан.

Со своей стороны, Геннадий Гуфман намерен использовать имеющиеся у него возможности как бизнесмена и главы партийной структуры, чтобы дополнить городские мероприятия и оказать помощь горожанам.

Геннадий Гуфман со своим партнерами по строительному бизнесу решили выделить 10 млн гривен на прямую помощь людям, которые в ней особенно нуждаются в нынешней ситуации. Речь идет о строительной компании "БМТ-Днипро", которая реализует в Днепре проект ЖК GENEVE, который отмечен как лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса дипломом IBUILD)

"Это не предвыборный ход и не хайп на горе, – заявил Гуфман. – Я готов отказаться от участия в выборах и не выставлять свою кандидатуру на местных выборах на пост мэра, чтобы это (выделенные деньги на программу защиты от коронавируса, — прим. ред) ) не было воспринято как предвыборный ход. И я действительно переживаю, чтобы это не было воспринято кем-то как хайп на горе".

По словам Гуфмана, помощь, в первую очередь, будет оказана пожилым людям, ведь они находятся в большей зоне риска в случае заражения. Первое, чем можно им помочь – минимизировать контакты, создать условия, чтобы они как можно меньше ходили в магазины.

"Учитывая пенсии – им сегодня тяжело запастись едой впрок. А значит, их нужно обеспечить наборами продуктов питания, средствами защиты, антисептиками. Молодежь готова помогать в этом вопросе", - отметил днепровский бизнесмен.

Все действия и инициативы помощи днепрянам в связи с угрозой коронавируса команда Гуфмана будет согласовывать с городской властью, чтобы быть максимально полезными обществу. Геннадий Гуфман уверен, что бизнесмены Днепра поддержат его и покажут пример социальной ответственности.





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