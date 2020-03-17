UMH Group прекращает выпуск всех печатных изданий, - источник

Одна из крупнейших медийных групп Украины - UMH Group (United Media Holding group), более известная под названием "Украинский медиа холдинг" с 18 марта закрывает все печатные издания. Об этом порталу "Комментарии" стало известно из собственных источников.

Таким образом под закрытие попадают сразу 15 широко известных в Украине проектов, относящихся к издательскому крылу UMH Group, среди которых, в частности: журнал общественно-политический журнал "Корреспондент" (выходит с 2002 года), еженедельный развлекательный журнал "Теленеделя" (основан в 1994 году), ежедневная газета "КП в Украине" (основана в 1996 году), газета "Аргументы и факты", журналы "За рулем" и "Футбол" и другие.

Стоит отметить, что на официальном сайте медиа-холдинга пока что нет никакой информации о закрытии печатных изданий. В разговоре с журналистам портала "Комментарии", секретарь UMH Group не стала комментировать эту информацию, сославшись на отсутствие должной компетенции.



Напомним, бизнесмен Сергей Курченко, сейчас находящийся в России, приобрел "УМХ" в 2013 году за 246,1 млн долл. у Бориса Ложкина. По версии ГПУ, эти деньги были получены преступным путем. При этом часть суммы была заплачена практически сразу, а часть в размере 160 млн долл. оформили как кредит в "Укрэксимбанке".

23 сентября 2019 года стало известно, что Печерский райсуд Киева удовлетворил требование ГПУ и отдал UMH Group в управление агентства АРМА имущество и права, принадлежавшие Сергею Курченко. Ранее в рамках уголовного производства на "УМХ" был наложен арест.















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