В Украину возвращаются холод и снег

С каждым днем в Украине становится все теплее. Как обещают в Украинском гидрометцентре, сегодня в некоторых областях воздух прогреется до +15-ти тепла (смотри иллюстрацию).

Так, максимальные отметки этого дня ожидаются в западной Украине. До +15-ти обещают во Львове, на градус ниже - в Ужгороде, Черновцах, Луцке и Ивано-Франковске. Чуть прохладнее будет на востоке: в Харькове - до 12 градусов тепла, в Сумах и Луганске - до +11-ти.

В Киеве сегодня столбики термометров будут колебаться от +8-ми до +10-ти градусов, как и в Чернигове, Одессе, Симферополе и Донецке.

Сегодня день будет солнечным, как и все грядущие, включая пятницу. Однако в воскресенье ожидается существенное похолодание: градусники покажут +1…+3 тепла, кроме того, в Украине вновь прогнозируют снег.





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