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Изменения в работе ТРЦ Dream Town во время карантина

16 марта Киевская городская государственная администрация сообщила об усилении ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавируса. Среди ограничений — временное прекращение работы торговых центров

сегодня, 17:54
Автор:

• Зинченко Павел

Изменения в работе ТРЦ Dream Town во время карантина

Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации, ТРЦ Dream Town закрывает большинство магазинов, в обычном режиме продолжат работу только аптеки и супермаркеты "Сильпо".

"Распоряжение КГГА начинает действовать 17 марта с 00:00. Но закрыть такой большой объект, как ТРЦ Dream Town — дело не пяти минут. Необходимо опломбировать все магазины, чтобы обеспечить сохранность товаров и имущества. Поэтому мы решили начать процесс закрытия магазинов 16 марта, с 13:00. Первыми закрываются небольшие магазинчики, которые могут это сделать быстрее", — рассказал управляющий директор ТРЦ Dream Town Роман Емец.

Пока неизвестно, как долго продлится карантин. "Предварительно мы закриваємось до 3 апреля, именно эта дата была указана в предыдущем распоряжении городской власти о карантине. Но будем следить за ситуацией и следующими рекомендациями КГГА", — добавил Емец.

В первой части ТРЦ Dream Town (Оболонский проспект, 1Б) работает только супермаркет "Сильпо". Вход в него — со стороны метро "Минская".

Во второй части Dream Town (Оболонский проспект, 21) работает: супермаркет "Сильпо", магазин "Сырное королевство" и аптека "Белая ромашка". Вход — со стороны метро "Героев Днепра".

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Команда Dream Town призывает всех не паниковать, регулярно мыть руки и придерживаться базовых правил гигиены. А в случае плохого самочувствия сразу обращаться к врачу.

Всем крепкого здоровья и хорошего дня!


 


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Источник: https://comments.ua/
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