Весна на паузе: ждем до 5-ти мороза и снег

Сегодня в Украине будет самый теплый день этой недели. Как сообщили в гидрометцентре, в некоторых областях воздух прогреется до +17-ти тепла, а солнечно будет по всей стране.

Так, максимум этого дня ожидается в Ужгороде, Ивано-Франковске, Львове, Черновцах и Виннице. На градус прохладнее - до +16-ти - прогнозируют в Киеве, Тернополе, Черкассах, Кропивницком, Николаеве и других городах. Минимальные отметки будут в Одессе: +11…+13 градусов.

Увы, весна в Украине на этом берет паузу: завтра столбики термометров начнут опускаться. Уже в воскресенье ночью прогнозируют до 3-х мороза, а в понедельник - до -5-ти. Следующая неделя марта обещает быть снежной, а столбики термометров покажут от 0 до 2 градусов тепла.

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