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На Украину движется снежный циклон

Согласно прогнозу синоптиков, в Украине уже завтра обещают дождь со снегом, а с воскресенья резко похолодает

сегодня, 06:00
Автор:

• Елена Волкова

На Украину движется снежный циклон

Сегодня в Украине прогнозируют весеннюю погоду. Как сообщает гидрометцентр, средняя температура сегодняшнего дня составит +12…+14 градусов, однако в некоторых областях ожидается и +18.

Так, максимальные отметки сегодня будут в Ужгороде. До 16-ти тепла обещают в Одессе и Николаеве, на градус ниже - в Херсоне, Кропивницком, Запорожье, Днепре и Виннице. В Киеве будет 10-12 тепла, а прохладнее всего - в Сумах: +9...+11.

Практически по всей территории Украины будет солнечно, а небольшой дождь ожидается лишь в западных областях и Крыму. Впрочем, уже завтра обещают дождь со снегом, а с воскресенья резко похолодает. Столбики термометров будут колебаться от -1 мороза до 1 градуса тепла, и всю неделю в стране будут осадки в виде снега.

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Источник: https://comments.ua/
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