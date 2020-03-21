Язык

Українська

Русский

Coinspot 21.03.2020

BTC/USD

6093.37

ETH/USD

129.69

LTC/USD

37.53

НБУ 21.03.2020

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Киеве еще 7 случаев заболевания коронавирусом: подробности
НОВОСТИ Все новости

В Киеве еще 7 случаев заболевания коронавирусом: подробности

Мэр Киева сообщил о новых инфицированных коронавирусом, в том числе, в 2 случаях произошло местное заражение

сегодня, 20:13
Автор:

• Таисия Ерохина

В Киеве еще 7 случаев заболевания коронавирусом: подробности

На сегодня в Киеве зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом COVID-19. О 7 из них стало известно вечером, сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

Так, под вечер в лабораториях подтвердились тесты двух женщин 29-ти и 39-ти лет, а еще 5-ти мужчин – им от 31 до 50 лет. По информации Кличко, из 10 людей, диагнозы которых стали известны сегодня, восемь киевлян инфицировались в европейских странах - в основном это были Франция и Германия. А еще 2 случая произошли в пределах Украины, в результате местного заражение от больных из Житомирской области и Киева. Кличко добавил, что 5 человек лечатся в Александровской клинической больнице, другая половина – ушли в самоизоляцию, получают лечение на дому под наблюдением врачей. Отмечается, что сейчас в лабораториях ждут результаты по 3 подозрениями.

Добавим, что в 10:00 сегодня, 21 марта, в Минздраве информировали о 41 случае заболевания COVID-19 в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, в каких областях есть подозрения на коронавирус: появилась онлайн-карта.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...