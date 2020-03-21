В Киеве еще 7 случаев заболевания коронавирусом: подробности

На сегодня в Киеве зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом COVID-19. О 7 из них стало известно вечером, сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

Так, под вечер в лабораториях подтвердились тесты двух женщин 29-ти и 39-ти лет, а еще 5-ти мужчин – им от 31 до 50 лет. По информации Кличко, из 10 людей, диагнозы которых стали известны сегодня, восемь киевлян инфицировались в европейских странах - в основном это были Франция и Германия. А еще 2 случая произошли в пределах Украины, в результате местного заражение от больных из Житомирской области и Киева. Кличко добавил, что 5 человек лечатся в Александровской клинической больнице, другая половина – ушли в самоизоляцию, получают лечение на дому под наблюдением врачей. Отмечается, что сейчас в лабораториях ждут результаты по 3 подозрениями.

Добавим, что в 10:00 сегодня, 21 марта, в Минздраве информировали о 41 случае заболевания COVID-19 в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, в каких областях есть подозрения на коронавирус: появилась онлайн-карта.

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