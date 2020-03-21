Суркисы пытаются "замять" обыски в "Динамо"

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в кабинетах футбольного клуба "Динамо" (Киев) на ул. Грушевского, 3. Как сообщает издание "Цензор", обыски проводили в рамках уголовного производства по факту хищения бюджетных средств через схемы с облэнерго и компанию "Энергосеть".



Отмечается, что сегодня по неизвестным причинам все судебные решения, которые в последствии принимались ВАКС в рамках производства, засекречены. Хотя, еще на прошлой неделе они находились в открытом доступе и касались нескольких важных аспектов.

В частности, одно из судебных решений подтверждало законность проведенного НАБУ обыска в "Динамо". Еще три – касались отказов удовлетворить прошение адвокатов футбольного клуба и лично вице-президента ФК о возврате изъятых детективами документов.

Судьи ВАКС постановили, что документы, найденные в кабинетах Игоря Суркиса имеют непосредственное отношение к хищению государственных средств на схемах компании "Энергосети". В "Динамо", в свою очередь, трижды просили вернуть эти документы, утверждая, что к так называемому уголовному делу "Крючкова-Суркиса" (№12015000000000200) они якобы не относятся.

По этой причине, ВАКС был вынужден глубже вникнуть в историю изъятых финансовых документов, после чего констатировал: "Документы отражают взаимоотношения между "Запорожьеоблэнерго" и соответствующими иностранными субъектами хозяйствования, в том числе компанией lех Реrfecta Ltd, которая является акционером ОАО "Запорожьеоблэнерго", - сказано в постановлении.

При этом, согласно данным следствия НАБУ, только на ОАО "Запорожьеоблэнерго" компании "Энергосети" удалось "освоить" более 340 млн грн.

Напомним, что возглавлял "Энергосеть" Дмитрий Крючков. А миноритарным собственников "Запорожьеоблэнерго" является Григорий Суркис. Сегодня Крючков в деле имеет статус подозреваемого. Григорий и Игорь Суркисы пока проходили свидетелями, однако, проекты подозрений указанным лицам в НАБУ уже готовы.

Также напомним, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении средств в энергетике через "Энергосеть" с 2015 года. Детективы установили, что деятельность компании нанесла Украине ущерб в размере 1,4 млрд грн.

Добавим, что самого Дмитрия Крючкова СМИ и эксперты называют "человеком Суркисов". Подтверждением этому могут быть записи телефонных разговоров, опубликованные в прошлом году журналистами "Радио Свободы". На пленках - общение Крючкова, Кононенко и Суркисов из которого следует, что деньги, вырученные с "Энергосети" свозили непосредственно в динамовский офис по ул. Грушевского, 3.

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