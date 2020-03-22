Эксперт рассказал, чьи медиа-активы использовал Суркис в борьбе с УАФ

Экс-президент ФФУ и народный депутат Григорий Суркис использовал медиа-активы Виктора Медведчука для легализации вброса против Дома футбола. К такому выводу пришел политический эксперт Денис Гороховский, проведя собственный анализ первоисточника информации и скорости ее распространения.

Как написал эксперт на своей странице в Facebook, вчера в СМИ появилась новость о том, что в Доме футбола якобы прошли обыски ГФС в рамках расследования "хищения средств руководством Ассоциации". Первоисточником данной информации стало некое Facebook-сообщество "Политические войны", сравнительно не пользующееся популярностью у пользователей соцсети.

"Каждая третья новость в этом сообществе посвящена нардепу от ОПЗЖ и куму российского президента - Виктору Медведку. Более того, именно с этой группы сюжеты о нем запускаются на массированную рекламу. Проплаченные посты набирают по 4-6 тысячи лайков, в то время, как нерекламируемые новости — не более 2-4 реакций. Дальше, после публикации так называемого "инсайда" про обыски на странице фейсбук-группы Медведчука, он практически молниеносно перекочевал на сайты телеканалов: "ЗиК", "NewOne" и "112". Разница между выходом новостей на этих ресурсах составляет 6 минут. Чистый вброс. Кому принадлежат "ЗиК", NewOne" и "112 канал" вы же помните?", - написал Денис Гороховский.

По словам эксперта, все выше перечисленные медиа активы Медведчука на системной основе занимаются легализацией нужных "информационных вбросов". В данном конкретном случае их бенефициаром является никто иной, как нардеп от ОПЗЖ Григорий Суркис, уверен Гороховский и приводит аргументы.

"Подтвердить это несложно. Сайты, подконтрольные "Динамо", их телеграм, а также в прошлом журналист Константин Андриюк (уволенный за попытку пропихнуть на канале сюжет в интересах Суркиса) моментально сработали "вентиляторами" в разносе "инсайда" ФБ-группы Медведчука. Полагаю, что следующим выскажется по этой теме еще один член ОПЗЖ Григорий Мамка, явно танцующий под дудочку экс-руководителя Дома футбола. Я не знаю были ли обыски. Но если даже и были, то после такого расклада история их проведения вызывает массу вопросов", - считает блогер.

Гороховский добавил, что подобные медиа-атаки выглядят топорно и "скрывают" своих заказчиков.

"Может Суркису кажется, что сторонним наблюдателем вся это не видно? Если так, то он крепко ошибается. В попытках вернуть себе футбольное кресло, он диким слоном потоптался на тонкой грани красивой политической игры. Ничего личного. Просто наблюдение. Пока есть время - на новости смотришь иначе. Не вскользь по заголовкам, как привыкли, а начинаешь видеть их насквозь. Иногда топорность происходящего ужасает", - резюмировал Денис Гороховский.

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