В Киеве отменили общественный транспорт, а в ЕС “перенесли” Украину: ТОП событий понедельника

Табу на общественный транспорт. С этого дня большинство жителей Киева не смогут воспользоваться общественным транспортом. В связи с риском инфицирования коронавирусом в столице ужесточили карантин. Впрочем, общественный транспорт продолжит курсировать: по спецпропускам водители будут перевозить медработников, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, а также продавцов и сотрудников стратегических предприятий.



Заседание в новом формате. Сегодня в 11:00 в формате видеоконференции на заседании Совета Евросоюза соберутся главы МИД европейских государств. Министры будут говорить о последствиях коронавируса 2019-nCoV в ключе репатриации граждан ЕС, которые сейчас пребывают за границей и не могут вернуться домой. Кроме того, дипломаты затронут вопросы Ливии и Сирии, а вот украинского вопроса (представитель ЕС Жозеп Боррель планировал посетить линию разграничения на Донбассе) в повестке дня нет: из-за пандемии его перенесли на апрель.



Срочное дело MH17. Невзирая не всеевропейский карантин, суд по делу MH17 в Нидерландах сегодня, 23 марта, состоится, однако с участием одного прокурора вместо троих. Этот процесс признали срочным делом, ограничив количество участников. Напомним, самолет MH17 “Амстердам - Куала-Лумпур” сбила российская ракета в районе Донецкой области. В результате трагедии в 2014 году погибло 298 человек.





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