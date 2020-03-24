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Введение чрезвычайного положения в Украине и массовая эвакуация из Европы: каким будет вторник

Сегодня в Верховной Раде будут голосовать за введение чрезвычайного положения в Украине, чтобы не допустить пандемию коронавируса

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Введение чрезвычайного положения в Украине и массовая эвакуация из Европы: каким будет вторник

Введут ли ЧП? Сегодня нардепы соберутся в рамках внеочередного заседания Верховной Рады. Предполагается, что избранники народа будут голосовать за введение чрезвычайного положения в Украине, чтобы не допустить пандемию в нашей стране. Если чрезвычайное положение одобрят, во всех городах закроются рынки, ТРЦ, театры, кино и музеи. Кроме того, станет весь общественный транспорт, а больницы начнут работать в усиленном режиме.
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Источник: comments.ua
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