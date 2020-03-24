Введение чрезвычайного положения в Украине и массовая эвакуация из Европы: каким будет вторник

Введут ли ЧП? Сегодня нардепы соберутся в рамках внеочередного заседания Верховной Рады. Предполагается, что избранники народа будут голосовать за введение чрезвычайного положения в Украине, чтобы не допустить пандемию в нашей стране. Если чрезвычайное положение одобрят, во всех городах закроются рынки, ТРЦ, театры, кино и музеи. Кроме того, станет весь общественный транспорт, а больницы начнут работать в усиленном режиме.

Экстренная эвакуация. Домой продолжают возвращаться украинцы, которых эвакуирует МИД в условиях карантина. Сегодня из Вены в Киеве приземлится эвакуационный рейс с сотнями сограждан, которые решили покинуть Австрию. Известно, что эвакуации дожидается еще около 27 тысяч украинцев в разных странах.

Праздники. Сегодня во всем мире отмечают День борьбы с туберкулезом, а также Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. Именинники 24 марта - Василий, Георгий, Ефим и Иван.





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