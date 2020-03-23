Во всех заведениях посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 м – Шмыгаль

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Все заведения и учреждения, которые продолжают деятельность в период ограничительных мер, направленных на противодействие распространения COVID-19, обязуются установить отметки социальной дистанции. Об этом проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем канале в Telegram.
Сообщается, что решение об обязательной социальной дистанции принял Кабмин на внеочередном заседании. Так, собственники и руководство заведений и учреждений вместе с Нацполицией должны обеспечить соблюдение посетителями дистанции в 1,5 м.
Напомним, с начала карантина в Украине полицейские составили на нарушителей 923 административных протокола. В то же время следователи начали 8 уголовных производств по фактам нарушений санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных болезней и массовых отравлений. На сегодняшний день в нашей стране за порядком в условиях карантина следят более 17 тыс. правоохранителей, среди которых есть полицейские, военнослужащие Национальной гвардии, а также спасатели.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные ВСУ начали вместе с полицией патрулировать улицы во время карантина.
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