С 24 марта запрещено покидать Украину с туристической целью – решение Кабмина

Правительство решило с завтрашнего дня запретить выезд из Украины с туристической целью. Об этом проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем канале в Telegram.

Согласно решению правительства, запрет вступит в силу завтра с 12:00. Глава Кабмина отметил, что также будет приостановлена деятельность всех аэропортов, кроме "Борисполя". Однако это касается исключительно пассажирских перевозок.

"Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств", - отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, такое решение можно назвать непопулярным и неудобным, но оно необходимо из-за темпов роста распространения коронавируса. Поэтому, сообщил Шмыгаль, следует усиливать ограничительные меры.

Напомним, "Комментарии" писали, что все заведения и учреждения, которые продолжают деятельность в период ограничительных мероприятий, направленных на противодействие распространению COVID-19, должны установить отметки социальной дистанции.

Сообщается, что решение об обязательной социальной дистанции принял Кабмин на внеочередном заседании. Так, собственники и руководство заведений и учреждений вместе с Нацполицией должны обеспечить соблюдение посетителями дистанции в 1,5 м.

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