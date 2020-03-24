На Львовщине ввели режим ЧС

Во Львовской области и самом областном центре действует режим чрезвычайной ситуации, который ввели с полуночи 24 марта. Об этом сообщили в городском совете Львова.

"Не следует путать чрезвычайную ситуацию с чрезвычайным положением, которое является особым правовым режимом и означает дополнительные полномочия для органов власти и ряд ограничений конституционных прав людей", - уточнил городской голова Андрей Садовый.

Закон определяет понятие "чрезвычайная ситуация" как обстановка на отдельной территории, при которой нарушаются нормальные условия жизни населения. В частности, городская власть будет обеспечивать санитарную обработку зданий и сооружений, предоставление медпомощи и, при необходимости, эвакуацию населения. Также возможно введение карантина и обсервации.

Ранее портал "Комментарии" более подробно сообщал, в чем отличие чрезвычайной ситуации от чрезвычайного положения.

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