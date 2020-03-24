Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.03.2020

BTC/USD

6573.59

ETH/USD

136.15

LTC/USD

39.03

НБУ 24.03.2020

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события На Львовщине ввели режим ЧС
НОВОСТИ Все новости

На Львовщине ввели режим ЧС

Конституционные права граждан во время чрезвычайной ситуации ограничивать не будут

сегодня, 09:31
Автор:

• Сергей Медведев

На Львовщине ввели режим ЧС

Во Львовской области и самом областном центре действует режим чрезвычайной ситуации, который ввели с полуночи 24 марта. Об этом сообщили в городском совете Львова.

"Не следует путать чрезвычайную ситуацию с чрезвычайным положением, которое является особым правовым режимом и означает дополнительные полномочия для органов власти и ряд ограничений конституционных прав людей", - уточнил городской голова Андрей Садовый.

Закон определяет понятие "чрезвычайная ситуация" как обстановка на отдельной территории, при которой нарушаются нормальные условия жизни населения. В частности, городская власть будет обеспечивать санитарную обработку зданий и сооружений, предоставление медпомощи и, при необходимости, эвакуацию населения. Также возможно введение карантина и обсервации.

Ранее портал "Комментарии" более подробно сообщал, в чем отличие чрезвычайной ситуации от чрезвычайного положения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://city-adm.lviv.ua/news/government/277751-na-terytorii-lvova-na-oblasti-z-0000-hod-24-bereznia-vvedeno-rezhym-nadzvychainoi-sytuatsii
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...