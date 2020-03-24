Как контролируют самоизоляцию украинцев, приехавших из-за границы: ответ Минздрава

Соблюдение условий самоизоляции украинцев, которые недавно прибыли из-за границы, проверяют эпидемиологи и полицейские. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на ежедневном брифинге относительно ситуации с коронавирусом.

"Когда человек пересекает границу Украины, то он подписывает обязательное согласие о добровольном изоляции в домашних условиях. Соблюдение этих условий контролируется как эпидемиологами, так и Национальной полицией. Сегодня Национальная полиция увеличила количество патрулей, которые будут делать выборочные проверки соблюдения условий самоизоляции", - отметил Ляшко.

Кроме того, он призвал не пренебрегать правилами карантина, ведь только коллективная ответственность позволит остановить распространение вируса.

"Если мы все будем придерживаться того, что прописано, независимо, или мы приехали, или мы находимся на территории нашей страны, то только так, именно сообща, мы можем справиться, - сказал Ляшко. - В противном случае, не нужно надеяться, что полиция будет разгонять дубинками нас по комнатам, домам – этого не должно быть. Мы должны сами сознательно относиться к этому вопросу".

Однако, когда нужно будет более силовыми методами влиять на людей, то это придется сделать, отметил Ляшко, вспомнив опыт США, Испании и Италии.

Напомним, "Комментарии" писали, что в Украине 3 отечественных компании разработали тест-системы ПЛЦ-диагностики коронавирусной инфекции.

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