Украина в Глобальном плане борьбы с коронавирусом и экономия на отоплении: какой будет среда

Бой коронавирусу на мировом уровне. В ООН презентуют Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы с коронавирусом. Уже сегодня решится вопрос создания международного финансового фонда, ресурсы которого пойдут в поддержку странам, которые не могут противостоять пандемии только лишь собственными силами. Тем временем украинские дипломаты уверяют, что делают все для того, чтобы составители этого плана учли потребности и нашего государства.

Введут ли ЧП сегодня? Нардепы должны сегодня собраться в рамках внеочередного заседания Верховной Рады. Предполагается, что избранники народа будут голосовать за введение чрезвычайного положения в Украине, чтобы не допустить пандемию в нашей стране. Если чрезвычайное положение одобрят, во всех городах закроются рынки, ТРЦ, театры, кино и музеи. Кроме того, станет весь общественный транспорт, а больницы начнут работать в усиленном режиме.

Экономия тепла. В Киевской городской государственной администрации сообщают о том, что с 25 марта они отключают тепло в школах и детских садах столицы. На этот шаг решили пойти в связи с противоэпидемическими мероприятиями, что уменьшит нагрузку на бюджет. Сэкономленные деньги обещают перенаправить на предупреждение пандемии.

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