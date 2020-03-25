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Еще один город Украины вводит режим ЧС

Власти Запорожья приняли решение о вводе чрезвычайной ситуации

сегодня, 12:47
Автор:

• Сергей Медведев

Еще один город Украины вводит режим ЧС

Городские власти Запорожья приняли решение ввести в областном центре режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил мэр Владимир Буряк на своей странице в Facebook. Спецрежим начнет действовать с 25 марта, с 14 часов.

"Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайную ситуацию в городе", - сообщил городской голова.

Владимир Буряк также отметил, что в Запорожье зафиксировали 4 случая заболевания, все четверо недавно побывали за границей — в Египте и Куршевеле. Городской голова пообещал, что на сессии горсовета выделят еще 100 млн гривень для лечебных учреждений.


Ранее портал "Комментарии" сообщал о главных отличиях режима чрезвычайной ситуации от чрезвычайного положения.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/649865.html
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