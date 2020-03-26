Скачок доллара и ЧП в Таиланде: каким будет четверг

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Курс валют. Валюта в Украине продолжает дорожать. Согласно курсу Нацбанка, доллар вырастет в цене на 18 копеек и будет стоить 27,95 грн, а евро подорожает на 16 копеек и будет стоить 30,26 грн.
ЧС в Таиланде. Режим чрезвычайного положения сегодня вводит Таиланд. С этого дня страна закрывает на въезд и выезд границы для иностранцев из-за почти тысячи случаев коронавируса. Тайский народ пока может вернуться в страну, а вот выехать оттуда отныне нельзя. К слову, в Таиланде остались сотни украинцев, которые ждут эвакуацию.
Праздники. Сегодня в нашей стране отмечают два национальных праздника: День внутренних войск МВД Украины, а также День Национальной Гвардии. Именинники 26 марта - Александр, Григорий, Михаил, Николай и Кристина.
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