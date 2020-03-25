Столичный девелопер жилкомплекса “Подол Град Винтаж” блокирует открытие школы на Подоле

Девелопер киевского элитного ЖК “Подол Град Винтаж” Edelburg Development заблокировал реконструкцию школы в микрорайоне Воздвиженка.



Основанием для этого стало решение Хозяйственного суда г. Киева от 5 февраля этого года. Решение не может иметь юридической силы, поскольку судебный процесс происходил без участия ответчика - частного инвестора, который инициировал реконструкцию школы.

По планам инвестора, учебное заведение должно было разгрузить переполненные школы Подольского района.

Решение суда отсрочило переезд школы в собственное здание в начале ближайшего учебного года.

“В школе “БАЗИС” учатся талантливые дети, победители всеукраинских и международных олимпиад по математике, физике, химии, информатике и другим предметам. Но мы уже второй год вынуждены арендовать помещение и при этом еще и бороться за собственное здание. Наша школа дает очень высокий уровень знаний в сфере естественных наук и в изучении английского языка. Тут растут будущие украинские ученые. Мы не понимаем, почему учителя и дети должны бороться за право работать и учиться в собственном помещении, в комфортных условиях”, - возмущается директор школы Ольга Лыпко.

Возмутительным в этой истории является еще и то, что девелопер хочет построить элитное жилье на участке Украинского общества слепых, которое является фактическим истцом в этом судебном деле. Однако, никто из представителей общества не может подтвердить, что получит социальное жилье в ЖК “Подол Град Винтаж”, руководство общества не может назвать даже количество квартир в элитном ЖК, в которые якобы въедут незрячие.

Инвестор школы, компания “Оптимум-Капитал”, будет оспаривать решение Хозсуда г. Киева в ближайшее время, поскольку застройщик даже в карантин незаконно старается максимально “гнать” этажи, чтобы на Подоле появился в результате второй дом “монстр”.





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