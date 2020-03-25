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Столичный девелопер жилкомплекса “Подол Град Винтаж” блокирует открытие школы на Подоле

Согласно планам инвестора, учебное заведение должно было разгрузить переполненные школы Подольского района Киева, но девелопер элитного жилкомплекса "Подол Град Винтаж" блокирует реконструкцию

сегодня, 18:51
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Столичный девелопер жилкомплекса “Подол Град Винтаж” блокирует открытие школы на Подоле

Девелопер киевского элитного ЖК “Подол Град Винтаж” Edelburg Development заблокировал реконструкцию школы в микрорайоне Воздвиженка.

Основанием для этого стало решение Хозяйственного суда г. Киева от 5 февраля этого года. Решение не может иметь юридической силы, поскольку судебный процесс происходил без участия ответчика - частного инвестора, который инициировал реконструкцию школы. 

По планам инвестора, учебное заведение должно было разгрузить переполненные школы Подольского района.  

Решение суда отсрочило переезд школы в собственное здание в начале ближайшего учебного года. 

“В школе “БАЗИС” учатся талантливые дети, победители всеукраинских и международных олимпиад по математике, физике, химии, информатике и другим предметам. Но мы уже второй год вынуждены арендовать помещение и при этом еще и бороться за собственное здание. Наша школа дает очень высокий уровень знаний в сфере естественных наук и в изучении английского языка. Тут растут будущие украинские ученые. Мы не понимаем, почему учителя и дети должны бороться за право работать и учиться в собственном помещении, в комфортных условиях”, - возмущается директор школы Ольга Лыпко. 

Возмутительным в этой истории является еще и то, что девелопер хочет построить элитное жилье на участке Украинского общества слепых, которое является фактическим истцом в этом судебном деле. Однако, никто из представителей общества не может подтвердить, что получит социальное жилье в ЖК “Подол Град Винтаж”, руководство общества не может назвать даже количество квартир в элитном ЖК, в которые якобы въедут незрячие.

Инвестор школы, компания “Оптимум-Капитал”, будет оспаривать решение Хозсуда г. Киева в ближайшее время, поскольку застройщик даже в карантин незаконно старается максимально “гнать” этажи, чтобы на Подоле появился в результате второй дом “монстр”. 



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