Последняя массовая эвакуация тысяч украинцев и границу на замок: какой будет пятница

Табу на пассажирское движение. До конца сегодняшнего дня, 27 марта, в связи с распространением коронавируса Украина полностью прекратит пассажирские перевозки через границу. В Кабмине делают акцент на том, что останавливается все пассажирское движение через границу Украины в обе стороны, и поручили правоохранителям отработать это решение в срочном порядке. Уже завтра граница Украины будет под замком и охраной.

Финал массовой эвакуации. Сегодня состоится последняя эвакуация украинцев из-за границы. Сегодня прибудут тысячи наших сограждан из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии. Перелеты осуществляют авиакомпании “МАУ” и SkyUp. Все прибывшие прибудут в карантинный терминал и пройдут экспресс-тесты на коронавирус.

Праздники. Сегодня во всем мире отмечают День театра. А согласно народному календарю, 27 марта - это Венедиктов день, когда принято ухаживать за домашними животными и приводить в порядок двор. Именинники сегодня - Михаил и Ростислав.

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