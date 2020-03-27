Лукашин: Импорта коронавируса не будет – по требованию Медведчука власть проверит все 8000 прибывших еще в аэропорту

Украинская власть продемонстрировала крайнюю безответственность, не организовав проверку на коронавирус для прибывших из-за границы. Так журналист Юрий Лукашин в своей колонке на сайте "Корреспондент" прокомментировал объявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина с пятницы, 27 марта, закрывает все границы на въезд и выезд.



Лукашин отметил, что только 27 марта в аэропорт "Борисполь" прибудет 7647 человек, а всего поток прибывших из-за границы за март месяц оценивается на уровне 2 миллионов человек И хотя премьер-министр Денис Шмыгаль признал на заседании Кабмина, что единственный источник коронавируса – это поток граждан из-за рубежа, власть до последнего момента ничего не делала, убежден журналист.

"Что ж вы все это время допускали такие потоки народа из эпицентров заразы и ничего в отношении этого рискового контингента даже не предпринимали?", - с возмущением вопрошает журналист.

Как пишет Лукашин, исправить ситуацию удалось только после того, как Госпогранслужба начала проводить экспресс-тесты прямо в аэропорту.

"Переломить ситуацию, когда единственный источник коронавируса – это приехавшие из-за рубежа, на практике удалось только благодаря Виктору Медведчуку. Глава политсовета ОПЗЖ потребовал от власти проводить экспресс-тесты прямо в аэропорту – потому что только это и есть единственный способ остановить распространение пандемии", - отмечает автор.

В итоге, приходит к выводу Юрий Лукашин, до того, как с подачи Виктора Медведчука начали прямо в аэропорту проводить экспресс-тесты, все действия президентской команды якобы не имели никакого смысла.

По словам Лукашина, только один этот штрих наглядно показывает разницу между профи и дилетантами во власти.

"Заробитчане и прочие приехавшие из-за границы просто разъезжались по стране, распространяя инфекцию вширь и вглубь. Словом, такой вот один небольшой штрих про то, чем профи в госуправлении отличаются от начинающих самоучек-дилетантов", - сделал вывод журналист Юрий Лукашин.

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