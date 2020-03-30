Перекрой бюджета Украины и закрытие границ России не для всех: каким будет понедельник

Изменения в бюджете. Сегодня, 30 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Как пообещал президент Украины Владимир Зеленский, парламентарии вновь будут принимать законопроекты, касающиеся борьбы с коронавирусом в Украине. Так, сегодня нардепы согласуют изменения в бюджете. По словам Зеленского, они работают над тем, чтобы в нынешних условиях не стала экономика, а также не пострадали финансово медики и учителя.

РФ “на замке”. Сегодня Россия закрывает границу в связи с диагнозом “коронавирус” у более тысячи своих жителей. Впрочем, ограничение коснется не всех: дипломаты, дальнобойщики, экипажи речных судов, бригады международного железнодорожного сообщения под запрет не попадают. Кроме того, не будет табу на въезд для жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины, у которых есть российский паспорт.

Праздники. 30 марта в США празднуют Национальный день доктора. А те, кто отмечает славянские праздники, воспевают матушку-природу, которая "просыпается" сегодня после долгой зимы в день ладодения. Именинники этого дня - Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар и Павел.



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