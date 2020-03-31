Оксана Марченко подала элите пример мобилизации для борьбы с коронавирусом, - Лозовский

Если бы не помощь меценатов и зарубежных стран, власть давно бы отправили в "политический карантин". Об этом на сайте "Корреспондент" пишет политический аналитик Сергей Лозовский.



Лозовский считает политику Киева неэффективной и, по его мнению, ситуация уже превратилась бы в катастрофическую, если бы не помощь меценатов и зарубежных стран, таких как Китай и Южная Корея, которые по доброй воле помогают Украине в борьбе с пандемией.

Тем временем, по информации Лозовского, медикаменты и препараты из Госрезерва были проданы за границу, но власть на это никак не отреагировала.

"А сейчас Специальная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против чиновников Кабмина за то, что в феврале, когда в мире уже бушевала эпидемия, Гончарук и компания позволили вывозить из Украины медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты, необходимые для борьбы с коронавирусом. Кстати, что касается списания медикаментов и масок из Госрезерва, то до сих пор нет никакой реакции со стороны власти", - констатировал аналитик.

Лозовский пишет, что в Украине всеукраинскую мобилизацию элиты начали Оксана Марченко вместе с Виктором Медведчуком, которые стали первыми, кто закупили маски и прочие средства защиты от коронавируса.

"Сначала супружеская пара по просьбе местных отправили на Закарпатье гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом (маски, защитные комбинезоны, дезинфицирующие средства, аппараты искусственной вентиляции легких), которые распределили между 13 больницами региона", - сообщал аналитик. - А 24 марта благотворительный фонд Оксаны Марченко передал в киевский Институт сердца современный аппарат молекулярной диагностики InGenius, который проверяет организм пациента на инфекции, включая коронавирус. Cертифицированный Евросоюзом аппарат InGenius – это первое на пространстве бывшего СССР оборудование такого класса".

Именно Оксана Марченко с Виктором Медведчуком показали украинской элите пример, как нужно бороться с коронавирусом, пишет Лозовский.

"Именно с этого примера началась мобилизация на борьбу с коронавирусом, к которой подключились и УПЦ МП во главе с Блаженнейшим Онуфрием, и крупный украинский бизнес в лице олигархов. Социально ответственные силы, видя, что власть не справляется, принялись самостоятельно "тушить" бедствие общенационального масштаба", - охарактеризовал ситуацию политический аналитик Сергей Лозовский.





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