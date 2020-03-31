Пальчевского уличили на размещении "чернухи" в СМИ – политолог

Основатель клиники "Евролаб" Андрей Пальчевский размещает заказные публикации в прессе, заявил политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.





Накануне он предупредил о том, что многим СМИ предложили опубликовать текст, в котором Пальчевский назван "одним из лидеров общественного мнения" и "тележурналистом" и обвиняет некую медицинскую мафию, пытающуюся закрыть "Евролаб".

Заявление Голобуцкого подтвердилось, и новость с практически идентичным текстом разошлась по ряду сайтов. Политолог привел полный список СМИ, которые взяли текст.

"Ну, как говорится, дело Пальчевского и его святого "Евролаба" ширится и растет: материал на тему плохих всех и оболганного "Евролаба" вчера разместили еще несколько сайтов. Все материалы начинаются одинаково "один из лидеров общественного мнения...". Единственные, кто немного изменил формулировку, "Украинские новости". Все остальные "не заморачивались". Как текст им прислали, так они его и штампонули", - написал политолог.

Тогда как другие СМИ сообщили, что клиника "Евролаб" проводила тесты для состоятельных клиентов, вернувшихся из Европы. Несмотря на то, что у некоторых из них было подозрение на коронавирус, руководство клиники якобы не уведомило об этом компетентные органы.

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