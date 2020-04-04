Карантинные санкции: как отличаются суммы штрафов в Украине и других странах

В Украине за нарушение правил карантина во время пандемии COVID-19 действует штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн, а также грозит лишение свободы на срок до 3 лет (ст. 325 УКУ). Не менее жесткие санкции к нарушителям применяют и в других странах мирах, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмигаль, опубликовав инфографику о санкциях несоблюдения правил карантина в мире.

Глава Кабмина подчеркнул, что карантин – это не каникулы, поэтому страны по всему миру вводят жесткие санкции за нарушение правил карантина, ведь речь идет не просто о болезни, а о тысячах человеческих жизней. Так, во Франции за нарушение режима самоизоляции применяют штраф до 3,7 тыс. евро, а также есть угроза попасть за решетку на срок до 6 месяцев. Тогда как в США (Нью-Йорк) нарушение социальной дистанции карается штрафом от 250 до 500 долларов. В Чехии ограничивают свободное передвижения без необходимости, к примеру, в Праге за выход без маски можно получить штраф до 800 евро. Грузия ввела принудительную госпитализацию и штраф от 900 долларов за нарушение карантина. А вот в Испании за несоблюдение требований власти действует штраф от 100 евро до 30 тыс. евро, а за многочисленные нарушения и вовсе грозит тюрьма на срок до одного года. Италия за нарушение условий карантина применяет штраф в размере до 3 тыс. евро, а также введено прекращение коммерческой деятельности компаний, нарушающих обязательства, на срок от 5 до 30 дней. Кроме того, в Сингапуре за нарушение режима самоизоляции внедрили штраф до 10 тыс. долларов или\и тюремное заключение до полугода.

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